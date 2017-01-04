Петербуржец, дошедший пешком до Владивостока, возвращается домой

ВЛАДИВОСТОК, 4 янв — РИА Новости. Светлана Задёра. Сергей Щеулин из Санкт-Петербурга, добравшийся до Владивостока после почти двухлетнего пешего пути, возвращается домой, сообщает группа в социальных сетях, посвященная путешественнику.

Фото опубликовано Серега Питерский (@o_serege_piterskom) Янв 3 2017 в 11:43 PST

По информации группы в социальных сетях, Сергей дошел до Дальнегорска, куда к нему и приехала мама.

"Сергей с мамой поехали в Хабаровск. Там погостят и отправятся домой", — говорится в сообщении.

Фото опубликовано Серега Питерский (@o_serege_piterskom) Авг 30 2016 в 4:22 PDT

Как сообщалось ранее, во Владивосток путешественник прибыл в мае, затем планировал отправиться на Сахалин. Во Владивостоке люди звали Сергея к себе домой переночевать, так как денег на гостиницу или хостел у него нет. Самым заманчивым оказалось предложение старпома корабля, пришвартованного у Набережной Цесаревича.