Руководство Минобороны простилось с маршалом артиллерии Михалкиным

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Руководство министерства обороны России простилось с маршалом артиллерии Владимиром Михалкиным, который скончался на 90 году жизни.

Советский и российский военачальник маршал артиллерии Владимир Михалкин скончался 1 января на 90-м году жизни.

Простится с Михалкиным пришли первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов, замглавы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков, главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков, начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин, начальник военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский, начальник Главного управления по работе с личным составом генерал-майор Михаил Смыслов, а также сослуживцы, ученики, родные и близкие.

На церемонии прощания Цаликов выразил соболезнования от лица министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и членов коллегии военного ведомства. Он отметил, что маршал "прошел славный путь от шофера артиллерийской батареи до командующего ракетными войсками артиллерии Сухопутный войск".

"Наша задача все те добрые дела, которые он в своей жизни вершил, достойно продолжать, чтобы всегда наш род войск был лучшим", — сказал Матвеевский.

По его словам, Михалкин был очень достойным человеком, добрым, справедливым, порядочным и заботливым учителем и наставником.

"И всегда нас учил быть достойными своего Отечества людьми, патриотами, любить свою семью, Родину и дело, которому служишь", — рассказал Матвеевский.

Владимир Михайлович Михалкин родился 30 июня 1927 года в городе Бобруйске Белорусской ССР в семье командира артиллерийской батареи. С началом войны ушёл на фронт добровольцем, служил в штабной батарее артиллерии 42-й армии Ленинградского фронта. После войны продолжил службу в Вооружённых Силах. С 1978 года — начальник штаба командующего ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск, в 1983 — 1991 годах — командующий ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск.

После увольнения в отставку принимал активное участие в общественной жизни и патриотическом воспитании молодёжи, являлся президентом общественно-благотворительного фонда "Офицерское братство". Маршал имеет многочисленные ордена и награда. Михалкин стал инициатором возрождения ежегодных общеармейских конкурсов на звание "Лучший артиллерист российской армии".