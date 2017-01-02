Умер маршал артиллерии Владимир Михалкин

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Советский и российский военачальник маршал артиллерии Владимир Михалкин скончался на 90-м году жизни, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Первого января 2016 года на 90-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны генеральный инспектор Управления генеральных инспекторов Министерства обороны РФ маршал артиллерии Михалкин Владимир Михайлович", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что прощание с маршалом артиллерии состоится 4 января на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Владимир Михайлович Михалкин родился 30 июня 1927 года в городе Бобруйске Белорусской ССР в семье командира артиллерийской батареи. С началом войны ушёл на фронт добровольцем, служил в штабной батарее артиллерии 42-й армии Ленинградского фронта. После войны продолжил службу в Вооружённых Силах. С 1978 года — начальник штаба командующего ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск, в 1983 – 1991 годах — командующий ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск.

После увольнения в отставку принимал активное участие в общественной жизни и патриотическом воспитании молодёжи, являлся президентом общественно-благотворительного фонда "Офицерское братство". Маршал имеет многочисленные ордена и награда. Михалкин стал инициатором возрождения ежегодных общеармейских конкурсов на звание "Лучший артиллерист российской армии".