В Петербурге стоимость поездки в метро выросла с 35 до 45 рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв — РИА Новости. Стоимость разовой поездки в метрополитене Петербурга с 1 января 2017 года составляет 45 рублей против 35 рублей в 2016 году.

Как сообщал в ноябре губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, представляя проект городского бюджета в Законодательном собрании, рост стоимости проезда почти на 30% затрагивает только разовый тариф на поездку в метро и, соответственно, может отразиться либо на туристах, либо на пассажирах, которые редко пользуются общественным транспортом. Стоимость проездных билетов длительного пользования, по словам градоначальника, с 1 января увеличивается максимум на 7,7%.

Согласно материалам на сайте ГУП "Петербургский метрополитен", многоразовые проездные билеты на 70 поездок за 90 дней подорожали с 2450 до 3150 рублей. Стоимость билета на 40 поездок (30 дней) составила 1300 рублей против 1205 рублей. Проездной на 20 поездок (15 дней), ранее стоивший 630 рублей, можно купить за 680 рублей, а на 10 поездок за 7 дней — за 355 рублей (ранее — 330 рублей).

Для владельцев проездных билетов "Подорожник", которые позволяют оплачивать перемещение в пределах фиксированной суммы, стоимость поездки в метро с 1 января выросла на 2 рубля по сравнению с прошлогодним тарифом. Пассажиры платят 36 рублей с первой по 10 поездок, 35 рублей — с 11 по 20 поездок 34 рубля — с 21 по 30 поездок, 33 рубля — с 31 по 40 поездок и 32 рубля с 41 поездки.

Стоимость единых билетов (метро, автобус, троллейбус, трамвай) сроком на месяц теперь составляет 2900 рублей против 2690 рублей. Студенческий билет подорожал с 960 до 1035 рублей, ученический — с 480 до 515 рублей. Разовая поездка в наземном общественном транспорте с 1 января 2017 года обходится в 40 рублей против 30 рублей ранее.

Метрополитен Петербурга перед Новым годом посоветовал горожанам заранее приобретать проездные билеты, чтобы избежать потерь времени в очередях в первые послепраздничные дни.