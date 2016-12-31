Кабмин отложил до лета запрет на перевозку детей автобусами старше 10 лет

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Правительство России отложило на полгода вступление в силу решения о запрете на перевозку детей автобусами старше 10 лет. Соответствующий документ размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

Постановление о внесении изменений в правила организованной перевозки группы детей автобусами было принято летом 2015 года. Требование использовать для организованной перевозки групп детей только автобусы возрастом не более 10 лет должно было вступить в силу с 1 июля 2015 года, но было перенесено на 1 января 2017 года.

"В пункте 3 постановления правительства РФ от 17 декабря 2013 года №1177 "Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами" слова "с 1 января 2017 года" заменить словами "с 1 июля 2017 года", — говорится в документе.

Пункт, в который вносятся изменения, касается требований к году выпуска автобуса: для перевозки детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет и который "соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS".