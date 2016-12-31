Зоозащитник из Благовещенска организовала акцию "Добрый хлеб"

12:4031.12.2016
(обновлено: 17:14 31.12.2016)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 дек — РИА Новости. Жительница Благовещенска Елена Золото организовала акцию "Добрый хлеб", по инициативе женщины в трех магазинах столицы Амурской области и в поселке Прогресс появились лотки с продуктами для малоимущих. Корреспондент РИА Новости приняла участие в акции и узнала подробности о проекте.
Специалист по котам-инвалидам
"Я занимаюсь волонтерством уже более 10 лет. Если можно так сказать, специализируюсь на котах-инвалидах. Сейчас у меня дома живут два. Самурай — он прооперирован, у него была волчья пасть. И Такеши, его нашли зимой, из-за обморожения ему пришлось ампутировать уши, хвост и задние лапы. Нас, зоозащитников, часто обвиняют в том, что стараемся помочь только животным, вот я и решила организовать эту акцию", — рассказала Елена РИА Новости.
Помочь людям она решила с помощью акции "Добрый хлеб", предложила нескольким магазинам Благовещенска установить у себя специальные подносы и таблички: "Уважаемые пенсионеры, ветераны и те, кому просто не хватает денег на хлеб, возьмите его здесь!".
"Первые несколько булок я купила сама, организовала группы в "Одноклассниках" и WhatsApp, сразу откликнулись мои друзья, с которыми мы вместе помогаем животным. Расчет такой: посетители магазинов покупают одну булку хлеба себе, вторую кладут на лоток", — объяснила Елена.
По ее словам, цель проекта — помочь пенсионерам, малоимущим и многодетным. "Но чтобы взять бесплатный хлеб, не нужно предъявлять, например, пенсионное удостоверение. Ситуации в жизни бывают разные, помощь может понадобиться любому", — пояснила волонтер.
Не хлебом единым
Сначала на акцию откликнулся только один магазин в Благовещенске — продуктовая точка в типовой пятиэтажке спального района с минимальным набором продуктов первой необходимости "Тайга".
"Участвуют люди в акции. Интересуются, что за поднос. Кто-то покупает действительно по принципу одну булку себе — вторую для акции, кто-то покупает сразу несколько булок, например, на 100 рублей", — рассказала РИА Новости продавец магазина "Тайга".
К акции уже присоединились три магазина в Благовещенске и один в поселке Прогресс, по словам Елены, интерес к проекту есть. "В одном из магазинов по своей инициативе расширили ассортимент, там кроме хлеба на поднос положили консервы, тушенку, крупы, сайру. Откликаются предприниматели. Кто-то размещает наклейки у себя на магазине, что проходит акция "Добрый хлеб", — объяснила Золото.
Бесплатный хлеб, рассказала она, уже имеет своих постоянных адресатов. Например, в "Тайгу" регулярно ходит пенсионерка Антонина, она берет хлеб для себя и своей подруги, которая в 80 лет уже боится выходить из дома. За булкой белого, по словам продавцов, часто приходит и многодетная мама, у которой 9 детей.
К Новому году ассортимент подносов в магазинах дополнили сладкими подарками. Волонтеры упаковали в пакеты конфеты, бисквиты и вафли. "Новый год ведь ждут не только дети, но и пенсионеры и пожилые люди", — отметила организатор акции.
Неравнодушные люди
Одна из самых востребованных русских моделей Наталья Водянова в 2004 году основала собственный фонд "Обнаженные сердца" для строительства детских площадок в России и за рубежом. В общей сложности фонд построил более 100 игровых площадок и парков в 68 городах России, а также первую уникальную игровую площадку для детей с отклонениями в умственном развитии. С 2011 года фонд занимается программой "Каждый ребенок достоин семьи", направленной на преломление существующей в России традиции отказа от детей с особенностями развития. В рамках этой программы были построены "Центр поддержки семьи" в Нижнем Новгороде, а также "Лекотека" в Тульской области.
Чулпан Хаматова известна своей общественной деятельностью, заключающейся в привлечении внимания общества к проблемам детей с онкологическими заболеваниями. Вместе с актрисой Диной Корзун в 2005 году организовала на сцене "Современника" благотворительный концерт "Подари мне жизнь", чтобы помочь детям с гематологическими заболеваниями. В 2006 году Чулпан и Дина стали соучредителями благотворительного фонда "Подари жизнь", помогающего детям, страдающим от онкологических и онкогематологических заболеваний.
Актер Константин Хабенский основал благотворительный фонд для детей, больных раком. На церемонию своего награждения званием "Народный артист России" он пришел в Кремль с самодельным значком "Дети вне политики". По словам актера, тем самым он хотел привлечь внимание к проблемам детей-сирот в связи с "законом Димы Яковлева", ответом российского правительства на "закон Магнитского". С 2010 года Хабенский начал открывать студии творческого развития по всей России.
Гоша Куценко в рамках созданного им благотворительного фонда "Шаг вместе" приступил к строительству сети реабилитационных центров шаговой доступности для детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП). Первый такой центр открылся год назад на Сиреневом бульваре в Москве.
Актриса Ингеборга Дапкунайте - сопредседатель попечительского совета Фонда "Вера". В 2012 году Ингеборга Дапкунайте и Чалпан Хаматова открыли магазин "БлагоБутик", чтобы помочь больным детям. Благотворительный магазин принимает и продает одежду известных брендов, которая по каким-либо причинам не использовалась. Все вырученные средства актрисы направляют в фонды "Подари жизнь" и "Вера".
Екатерина Чистякова, заместитель директора фонда "Подари жизнь", кандидат биологических наук, до 2003 года была научным сотрудником Института биологии развития РАН. Потом в качестве специалиста по связям с общественностью работала в медицинской лабораторной компании "Аналитика". С осени 2005 года – корреспондент радиопрограммы "Адреса милосердия" (Студия "Диалог"). С 2003 года Екатерина координирует организацию "Доноры - детям" и руководит всеми программами благотворительного фонда "Подари жизнь".
Актеры Ксения Алферова и Егор Бероев - учредители благотворительного фонда "Я есть". Организация помогает детям с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна и другими особенностями развития.
Дочь Веры Миллионщиковой, главного врача и создателя Первого московского хосписа Нюта Федермессер В 2006 году основала благотворительный фонд помощи хосписам «Вера». На сегодня это единственная в России некоммерческая организация, занимающаяся поддержкой хосписов и их пациентов. Основные направления деятельности фонда: развитие паллиативной помощи и хосписного движения; помощь Первому московскому хоспису им. В.В.Миллионщиковой; взаимодействие с региональными хосписами; развитие волонтерского движения и популяризация гуманистических принципов хосписного движения в России.
Сергей Белоголовцев и его семья запустили в России благотворительный проект "Лыжи мечты" для детей с ДЦП. Это программа адаптации людей с ограниченными возможностями с помощью занятий горными лыжами, которая основана на зарубежном опыте. Проект предусматривает обучение российских горнолыжных инструкторов методикам работы с инвалидами и организацию индивидуальных занятий для людей с ограниченными возможностями.
Елизавета Глинка, которую все знают широко как Доктора Лизу, в 2007 году в Москве основала благотворительный фонд "Справедливая помощь". Фонд оказывает материальную поддержку и предоставляет врачебную помощь умирающим онкологическим больным, малообеспеченным больным неонкологического профиля, бездомным. Елизавета Глинка регулярно почещает юго-восток Украины с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и медицинских инструментов, для эвакуации в российские клиники больных детей.