Зоозащитник из Благовещенска организовала акцию "Добрый хлеб"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 дек — РИА Новости. Жительница Благовещенска Елена Золото организовала акцию "Добрый хлеб", по инициативе женщины в трех магазинах столицы Амурской области и в поселке Прогресс появились лотки с продуктами для малоимущих. Корреспондент РИА Новости приняла участие в акции и узнала подробности о проекте.

Специалист по котам-инвалидам

"Я занимаюсь волонтерством уже более 10 лет. Если можно так сказать, специализируюсь на котах-инвалидах. Сейчас у меня дома живут два. Самурай — он прооперирован, у него была волчья пасть. И Такеши, его нашли зимой, из-за обморожения ему пришлось ампутировать уши, хвост и задние лапы. Нас, зоозащитников, часто обвиняют в том, что стараемся помочь только животным, вот я и решила организовать эту акцию", — рассказала Елена РИА Новости.

Помочь людям она решила с помощью акции "Добрый хлеб", предложила нескольким магазинам Благовещенска установить у себя специальные подносы и таблички: "Уважаемые пенсионеры, ветераны и те, кому просто не хватает денег на хлеб, возьмите его здесь!".

"Первые несколько булок я купила сама, организовала группы в "Одноклассниках" и WhatsApp, сразу откликнулись мои друзья, с которыми мы вместе помогаем животным. Расчет такой: посетители магазинов покупают одну булку хлеба себе, вторую кладут на лоток", — объяснила Елена.

По ее словам, цель проекта — помочь пенсионерам, малоимущим и многодетным. "Но чтобы взять бесплатный хлеб, не нужно предъявлять, например, пенсионное удостоверение. Ситуации в жизни бывают разные, помощь может понадобиться любому", — пояснила волонтер.

Не хлебом единым



Сначала на акцию откликнулся только один магазин в Благовещенске — продуктовая точка в типовой пятиэтажке спального района с минимальным набором продуктов первой необходимости "Тайга".

"Участвуют люди в акции. Интересуются, что за поднос. Кто-то покупает действительно по принципу одну булку себе — вторую для акции, кто-то покупает сразу несколько булок, например, на 100 рублей", — рассказала РИА Новости продавец магазина "Тайга".

К акции уже присоединились три магазина в Благовещенске и один в поселке Прогресс, по словам Елены, интерес к проекту есть. "В одном из магазинов по своей инициативе расширили ассортимент, там кроме хлеба на поднос положили консервы, тушенку, крупы, сайру. Откликаются предприниматели. Кто-то размещает наклейки у себя на магазине, что проходит акция "Добрый хлеб", — объяснила Золото.

Бесплатный хлеб, рассказала она, уже имеет своих постоянных адресатов. Например, в "Тайгу" регулярно ходит пенсионерка Антонина, она берет хлеб для себя и своей подруги, которая в 80 лет уже боится выходить из дома. За булкой белого, по словам продавцов, часто приходит и многодетная мама, у которой 9 детей.

К Новому году ассортимент подносов в магазинах дополнили сладкими подарками. Волонтеры упаковали в пакеты конфеты, бисквиты и вафли. "Новый год ведь ждут не только дети, но и пенсионеры и пожилые люди", — отметила организатор акции.