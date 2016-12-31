И смех, и грех. Самые нелепые новости 2016 года

Редакция Ria.ru вспомнила самые забавные и нелепые истории 2016-го.

Тайны разведки

Эта история – о нелегкой работе разведчика. Два жителя Забайкальского края попытались продать ЦРУ выдуманные секреты, в частности, о размещении воинских частей в регионе. Один мужчина выдумывал факты, а другой писал письма в ведомство. Так, они предложили американцам купить у них "сведения" об отправке железнодорожных составов на Украину и размещении ракет, которые нацелены на США.

В ЦРУ написали потенциальным "информаторам" письмо с вопросами, но денег не прислали. Когда же горе-мошенников поймали, то ФСБ вынесла им лишь предостережение.

Есть женщины в русских селеньях

Женщины в России сильные, отважные и решительные – могут и в горящую избу войти, и коня на скаку остановить, как писал классик. Например, жительница Пермского края хоть никого и не спасла, но силу и выносливость продемонстрировала. Пенсионерка выбила ногой дверь канцелярии в отделе судебных приставов, рассердившись, что ее не могут принять во время обеденного перерыва. Правда, когда приехала полиция, женщина предпочла "забыть" свое настоящее имя и быстро успокоилась. Выяснилось, что она пришла узнать, почему в течение недели ей не пришел ответ на оставленное заявление. Когда же приставы сообщили, что по закону ей должны ответить в течение месяца, она удалилась.

А вот жительница Первоуральска оказалась настоящим поборником нравственности. В городе проходило мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, и молодой человек в костюме сперматозоида раздавал листовки и презервативы. Женщина обвинила его в развращении молодежи и набросилась на него с сумкой. Молодой человек вынужден был ретироваться.

Жизнь на пороховой бочке

Некоторые люди рождаются в рубашке, и, судя по всему, житель одной из китайских деревень в провинции Шэньчи – один из них. Мужчина 25 лет колол грецкие орехи ручной гранатой, не подозревая, что она представляет смертельную опасность. Он принес боеприпас в полицию после того, как прочел памятку о запрете иметь огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Из нее он и узнал, что "щелкунчик" мог взорваться у него в руках в любой момент.

Закон подлости

Грабителям из Безансона во Франции определенно не повезло – они попытались ограбить McDonald's именно в тот момент, когда там ужинал спецназ. Двое молодых людей пришли в помещение кафе в балаклавах и белых комбинезонах и потребовали отдать им выручку. У одного из них было охотничье ружье. Сотрудники спецназа не стали задерживать горе-грабителей прямо в здании, чтобы избежать жертв. Однако как только молодые люди выбежали из ресторана с деньгами, спецназовцы бросились за ними и поймали на парковке.

Героиня следующей истории не совершала ничего противоправного – она лишь хотела доказать мужу, что надо разумнее подходить к расходам. Американка Гленда Блэквелл из Северной Каролины купила лотерейный билет за десять долларов в надежде показать, что лотерея – пустая трата денег. Но сделать ей этого не удалось – билет оказался счастливым и принес ей миллион долларов. Блэквел вынуждена была взять свои слова обратно, правда, без особого сожаления.

Эти опасные животные

Жизнь в большом городе полна опасностей, одна из которых — животные. Например, жителей Канады просили быть осторожными с лосями. Животные подходят к автомобилям и слизывают с них соль, которой городские службы посыпают дороги для борьбы с гололедицей. Местные власти призвали водителей "не отталкивать" парнокопытных от машин и не пытаться прогнать их. Взрослое животное весит более 450 килограмм – человек неспособен сдвинуть его с места, но может его разозлить.

Бывает, что люди сами используют братьев наших меньших в преступных целях. Так поступили жители Воронежа, когда собрались ограбить банк. Налетчики забросили в помещение мертвую ворону, чтобы напугать и отвлечь сотрудников банка, после чего ворвались в помещение.

Политика на высочайшем уровне

Не все коты готовы довольствоваться ничем не примечательной жизнью. Некоторые хотят заниматься серьезным делом. Например, кот Барсик из Барнаула уже стал политиком и собирается баллотироваться в президенты России в 2018 году. Сейчас он готовит программное заявление и разрабатывает предвыборную стратегию. "Политическую карьеру" Барсик начал с выборов сити-менеджера Барнаула — тогда он единогласно победил по результатам "народного" интернет-голосования. Правда, в партию "Единая Россия" кота не взяли – он не соответствовал необходимым требованиям к кандидатам.

Семейные цепи

Совместная жизнь – дело нелегкое, и далеко не все выдерживают проверку бытом. Так, американец из Канзаса ограбил банк, лишь бы оказаться подальше от своей жены, с которой он поссорился. 70-летний Лоуренс Джон Риппл зашел в банк и передал кассиру записку, в которой говорилось: "У меня оружие, отдавайте мне деньги". Сотрудник выполнил требование, но Риппл никуда не сбежал – он уселся в вестибюле и заявил охраннику: "Да, я тот, кого вы ищете". Как выяснила полиция, оправляясь на ограбление, мужчина сказал жене, что "лучше уж будет в тюрьме, чем дома".

Неоперативное вмешательство

Порой люди оказываются втянутыми в необычные события помимо их воли. В одной из больниц китайского города Шэньян в провинции Ляонин молодой человек ждал за дверями операционной, где его жене делали кесарево сечение. В этот момент врач из соседнего кабинета позвал его к себе. По словам сейчас уже отца, медик приказал ему раздеться и ложиться на операционный стол. На вопрос молодого человека "зачем" хирург скомандовал "делать то, что сказано". Мужчина побоялся насмешек и не стал спорить.

В итоге ему провели операцию про удалению геморроя. После нее "пациент" потребовал объяснений от медучреждения. Администрация признала, что мужчину прооперировали по ошибке, и обещала выплатить компенсацию. Юрист больницы заявил, что отчасти мужчина сам виноват в случившемся, поскольку он совершеннолетний и может отвечать за свои действия.