Канадцам посоветовали опасаться лижущих автомобили лосей

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Власти Канады рекомендовали водителям не отталкивать лосей, лижущих автомобили, сообщает BBC News.

Правительство провинции Альберта предупредило, что лоси — обитатели одного из местных заповедников — осмелели, приближаются к машинам и слизывают с них соль, разбрасываемую на дорогах с целью борьбы с гололедицей.

Владельцам транспортных средств настоятельно рекомендовано не вступать в конфликт с животными, не выходить из автомобиля и не предпринимать попыток отогнать животное.

Взрослый лось, как отмечают специалисты, весит свыше 450 килограммов, он не сдвинется с места, сколько его ни толкай. Если животное решит, что ему грозит опасность, оно может наброситься на людей или машины.