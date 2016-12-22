Китайский крестьянин четверть века колол грецкие орехи гранатой

ПЕКИН, 22 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Житель одной из китайских деревень в провинции Шэньчи в течение 25 лет колол грецкие орехи ручной гранатой, не подозревая, что она может представлять смертельную опасность, пишет газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на местные СМИ.

По данным газеты "Хуашан жибао", о случае стало известно в начале декабря, когда житель одной из деревень в городском округе Дунму по фамилии Жань принес в полицию ручную гранату.

Как отметил мужчина, в 1991 году, когда он работал в городе Шуанцяо в провинции Хэбэй, кто-то дал ему гранату. По словам мужчины, он и не подозревал, что это ручная граната. Жань также сказал, что металлическая "голова" неизвестного тогда ему устройства отлично подходила для колки грецких орехов.

Недавно в руки мужчины попала памятка о запрете иметь огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, откуда он узнал, что то, чем он четверть века колол грецкие орехи, — ручная граната, которая представляет смертельную опасность. Мужчина тогда принял решение отнести ее в местную полицию. Полицейские назвали поведение мужчины "безрассудством".