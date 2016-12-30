Минкомсвязь: электронные паспорта не будут выдавать с 2017 года

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Электронные паспорта не начнут выдаваться с 2017 года, сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Ранее советник президента РФ по интернету Герман Клименко в интервью RT выразил надежду, что выдача таких паспортов начнется со следующего года. По его словам, в настоящее время идет проработка создания единого реестра граждан, с которым будут работать все органы власти.

По словам представителя Минкомсвязи, пока никаких точных сроков начала их введения нет. "Можно точно сказать, что это не случится в 2017 году", — сообщил Волин журналистам.

Замминистра подчеркнул, что введение электронных паспортов — это не только технологическая, но и в значительной степени психологическая проблема.

"Принципиальная позиция сегодня по этому вопросу заключается в том, чтобы изучить и учесть все возможные аспекты. Введение электронного паспорта должно быть максимально комфортно для людей. Но для этого требуется время. В том числе и для того, чтобы основная масса населения осознала преимущества от электронной формы услуг, в том числе и электронных удостоверений личности", — отметил Волин.