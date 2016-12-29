Общественный совет при Роскомнадзоре начнет работу в 2017 году

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Совещательно-консультативный орган общественного контроля при Роскомнадзоре приступит к работе в следующем году; он обеспечит защиту прав и свобод граждан, а также общественных объединений и бизнеса при осуществлении государственной политики в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

В конце декабря текущего года Общественной палатой РФ и Экспертным Советом при правительстве РФ объявлено о начале процедуры формирования Общественного совета при Роскомнадзоре, отметили в ведомстве.

Войти в состав формируемого органа может любой гражданин России, представляющий профессиональное объединение, действующее в сфере полномочий Роскомнадзора. Согласно регламенту, пятнадцать членов совета предлагаются Общественной палатой, еще пятеро – Экспертным советом (из числа поступивших заявок, отобранных по конкурсу).

Прием заявок от общественных объединений и других негосударственных некоммерческих организаций будет осуществляться Общественной палатой и Экспертным советом при Правительстве РФ с 23 января по 10 февраля 2017 года (включительно).

Решение о формировании общественных советов при федеральных органах исполнительной власти было издано правительством РФ в 2013 году. Руководство всеми советами осуществляет непосредственно президент России, напоминают в Роскомнадзоре.