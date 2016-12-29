Роскомнадзор проверит компании на соблюдение закона о персональных данных

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Роскомнадзор в 2017 году проверит на предмет выполнения закона о хранении персональных данных Сбербанк, МТС, "Мегафон" и ряд других организаций, говорится в утвержденном плане деятельности управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в 2017 году.

Проверка ПАО "Сбербанк" запланирована на апрель, ООО "Хоум кредит энд финанс банк" — на ноябрь. ПАО "Мегафон" и ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) будут проверены в марте и ноябре соответственно.

Также Роскомнадзор в следующем году планирует проверить "большую четвертку" аудиторов. Так, проверки ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и "Делойт и Туш СНГ" пройдут в мае, "Эрнст энд Янг Внешаудит" и "КПМГ" — в апреле.

Платежная система Qiwi будет проверена в октябре, онлайн-такси Gett — в июле, а LG в России — в марте 2017 года. Кроме того, проверка включает ряд министерств и университетов.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Также предусмотрено, что Роскомнадзор должен проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения закона выписывать предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода.

В ноябре Роскомнадзор из-за невыполнения требований закона заблокировал соцсеть LinkedIn. Это первый случай блокировки одной из крупнейших соцсетей на территории России. LinkedIn направил в Роскомнадзор письмо с предложением встречи для обсуждения вопроса хранения персональных данных российских пользователей на территории РФ. Она прошла 8 декабря, на ней стороны договорились продолжить диалог.