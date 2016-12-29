Федор Конюхов в январе совершит рекордный полет на аэростате

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Известный путешественник Федор Конюхов в середине января намерен установить новый мировой рекорд по длительности беспосадочного полета на аэростате, в качестве стартовой площадки он выбрал Рыбинск (Ярославская область), сообщила администрация города в четверг, добавив что по этому поводу для горожан будет устроен праздник.

"Сегодня в администрации города Рыбинска состоялось рабочее совещание по подготовке к событию мирового масштаба — полету Федора Конюхова на самом большом аэростате российского производства. Известный путешественник выбрал Рыбинск в качестве стартовой площадки для совершения беспосадочного полета, который, чтобы побить предыдущий мировой рекорд, должен продлиться более двух суток. И это событие не должно пройти незамеченным для горожан", — говорится в сообщении.

Абсолютный мировой рекорд полета на воздушном шаре составляет в 50 часов 39 минут. Конюхов намерен пролететь дольше. Вторым пилотом полетит вице-президент Федерации воздухоплавания России, путешественник Иван Меняйло.

Старт экспедиции состоится с аэродрома Южный в один из наиболее благоприятных для полета дней с 12 по 16 января 2017 года. Старт должен пройти за час до восхода солнца при соответствующей погоде: морозно (около —20 °С) и ясно. В числе необходимых условий — хорошо расчищенная площадка, теплые технические модули.

"Перелет будет совершен на самом большом в мире воздушном шаре. Его изготовили в России. Пробный старт был осуществлен в Подмосковье, в испытаниях принял участие глава города Рыбинска Денис Добряков", — сообщают власти Рыбинска.

Глава города заявил, что для горожан и гостей устроят праздник. Будут подготовлены теплые шатры для тех, кто придет увидеть исторический старт, организована торговая ярмарка, будет налажено движение общественного транспорта. "Участники смогут узнать все об аэростатах, познакомиться с путешественниками и даже подняться в воздух на одном из аэростатов группы поддержки. Увлекательную и познавательную программу дополнят выступления творческих коллективов города, детские аттракционы, интерактивные программы", — говорится в сообщении. Точная дата праздника будет определена после утверждения дня старта.