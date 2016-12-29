ЛДПР проведет в Москве акцию против карикатур Charlie Hebdo на Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Депутаты и активисты ЛДПР проведут в четверг у посольства Франции акцию протеста против карикатуры сатирического журнала Charlie Hebdo на трагедию с крушением Ту-154 над Чёрным морем, сообщила пресс-служба депутата Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР).

Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру, касающуюся крушения российского самолета Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова. Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к изображению гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

"29 декабря в 11.00 у посольства Франции пройдет акция протеста депутатов ГД фракции ЛДПР, активистов московского отделения ЛДПР, обычных горожан против очередной карикатуры Шарли Эбдо, посвященной авиакатастрофе в Сочи", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ЛДПР делает акцию протеста "не ради пиара", а чтобы все же оставаться "нормальными, порядочными людьми, для которых подобные вещи неприемлемы". Добавляется, что планируется участие около 100 человек.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка , известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.

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