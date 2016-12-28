Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского Ту-154

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на сайте карикатуру, посвященную крушения российского самолета Ту-154.

Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к картинке гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

Самолет Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова.

Это не первый случай глумления над жертвами катастрофы. Так, некоторые украинские политики выражали откровенную радость в связи с трагедией, а радикалы из "Правого сектора" выбрасывали цветы и лампадки, оставленные у российского генконсульства в Одессе в знак скорби о жертвах крушения.

Также, светский обозреватель Божена Рынска разместила в Facebook комментарий, в котором поглумилась над погибшими журналистами телеканала НТВ, выразив при этом сожаление в связи с гибелью ансамбля Александрова.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.