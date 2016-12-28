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В мире

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского Ту-154

20:3328.12.2016
(обновлено: 20:58 28.12.2016)
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Карикатура Charlie Hebdo на тему крушения самолета Ту-154 в Сочи
© РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на сайте карикатуру, посвященную крушения российского самолета Ту-154.

Обложка немецкого издания Charlie Hebdo
© Charlie Hebdo
Немецкое издание Charlie Hebdo опубликовало карикатуру на теракт в Берлине
Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к картинке гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

Самолет Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова.

Это не первый случай глумления над жертвами катастрофы. Так, некоторые украинские политики выражали откровенную радость в связи с трагедией, а радикалы из "Правого сектора" выбрасывали цветы и лампадки, оставленные у российского генконсульства в Одессе в знак скорби о жертвах крушения.

Цветы в память жертв крушения самолета Минобороны РФ Ту-154. Архивное фото
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Одесские радикалы выбросили цветы, оставленные в память о жертвах Ту-154
Также, светский обозреватель Божена Рынска разместила в Facebook комментарий, в котором поглумилась над погибшими журналистами телеканала НТВ, выразив при этом сожаление в связи с гибелью ансамбля Александрова.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.

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В мире
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320 пользователей оставили 497 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (477)
  • Mc Alen в ответ пользователю Дмитрий Широков(показатьскрыть)
    Дмитрий Широков, Вам была дана пища для размышления. Надеюсь, знаете, для чего употребляется троеточие. Или не устраивает сравнение событий с 1939 о приближении советских границ путём освоения частей территорий Польши, Румынии, Венгрии, трёх прибалтийских стран и включение их в состав страны во время начала второй мировой не совсем мирно, как и недавно п-ов Крым и части Донбасса на украинской территории. Всё ближе и ближе к границам НАТО, только ещё мировой нет. "Широк"-ое мышление принимает транслируемые мысли, или надо ещё более простым языком?
    15:46
    29.12.2016
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  • Изабелла Иванова в ответ пользователю referiyt(показатьскрыть)
    не лезьте в дискуссию если не понимаете о чем речь. а то обозвать и я вас могу . но образование не позволяет.
    15:55
    29.12.2016
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  • Петр Филиппов в ответ пользователю Изабелла Иванова(показатьскрыть)
    Изабелла Иванова, да как вы не можете понять, что карикатура (шире - искусство) не вполне покрывается бытовыми представлениями о морали, нормах приличия, религиозных и прочих запретах и проч. Карикатуристы пришли на чьи-то похороны и стали там ржать и плясать на гробах? Они где-то там чего-то нарисовали, и совсем не пытались до вас донести свой рисунок, вы сами его где-то нашли и теперь предъявляете какие-то нелепые претензии. Вы предъявите нравственные претензии индейцам, живущим в джунглях Амазонии. Они вообще о самолете ничего не слышали. А если ислышали, то, похоже им было как-то пофигу. Разве так можно? На самом деле все очень просто. Вы просто ищете объект, на который хочется излить свою агрессию и злобу. Самый доступный - это человек с приставкой инако-. Инакомыслящий, инакорисующий, инакоодевающийся и т.д. Вы хотите, что бы весь мир также убого и скудоумно рассуждал, как и вы. Слава богу, это не так.
    16:39
    29.12.2016
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  • tanyad2801 в ответ пользователю Петр Филиппов(показатьскрыть)
    Петр Филиппов, Вы пишите какую- то жуть! Было бы лучше, если Шарли никак не отреагировали бы на эту страшную трагедию. Спросите у родственников и близких погибших про смех над смертью их любимых людей( (((
    16:40
    29.12.2016
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  • tanyad2801 в ответ пользователю referiyt(показатьскрыть)
    referiyt, Я тоже Вас поддерживаю в том, что Пётр Филиппов либо болен, либо одинок и очень стар. А может просто тролль, которому всё равно где и о чём троллить.
    16:44
    29.12.2016
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  • Петр Филиппов в ответ пользователю tanyad2801(показатьскрыть)
    tanyad2801, вам с Изабеллой Ивановой нужно объединиться. Вы заняты пустым морализаторством. И это верный признак, что с нравственными устоями у вас не все в порядке. Каждый день в России умирает гораздо больше людей, чем погибло в ТУ-154. Тысячи людей. По разным причинам. И совсем маленькие дети. Как вы можете есть, пить, спать и писать тут всякую хрень, когда столько народа каждый день помирает, а? Да вы нравственный урод, если по клавишам смеете бить, а не скорбите ежесекундно. Да вы такая же как Шарли!!!! Пойдите, спросите у родственников всех умерших вчера и сегодня - понравится ли им, что вы ели, пили, возможно имели половую связь и даже смеялись в те дни, когда они скорбели по ушедшим.
    16:46
    29.12.2016
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  • tanyad2801 в ответ пользователю Петр Филиппов(показатьскрыть)
    Петр Филиппов, речь идёт о конкретной трагедии , о гибели конкретных людей(. Их фотографии размещены на сайтах массовой информации. Я скорблю по невинно умершим.Я считаю, что каждый должен ответить за свои действия, приведшие к смерти или смертям других невинных людей.
    17:05
    29.12.2016
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  • nik161don в ответ пользователю Петр Филиппов(показатьскрыть)
    Петр Филиппов, к психиатру,без очереди-срочно!!!
    17:07
    29.12.2016
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  • Изабелла Иванова в ответ пользователю Петр Филиппов(показатьскрыть)
    Петр Филиппов, Мы не занимаемся морализаторством . а также высказываем свою точку зрения . каждый все равно останется при своем мнение. но согласно вашему любого маньяка можно оправдать . ведь он другой . Общие моральные ценности никто не отменял .Можно есть . пить . и т. д. но при этом в душе скорбеть о погибших .это лучше чем рисовать карикатуры по поводу гибели людей в авиакатастрофе да. если вы этого не понимаете - то это ваша проблема.
    18:16
    29.12.2016
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  • Петр Филиппов в ответ пользователю tanyad2801(показатьскрыть)
    tanyad2801, вся страна скорбит по погибшим в ТУ-154. Но что есть эта скорбь? Близкие родственники и друзья погибших переживают ситуацию как личную утрату. Вы (и все остальные),кто не был лично знаком с кем-то из погибших, переживают катастрофу совсем иначе. Отсутствует личная утрата, но есть соприкосновение с образом смерти. Каждый человек понимает, что смерть может прекратить его жизнь мгновенно и в любом месте. Всматриваясь в трагедию чужих людей, человек переживает о самом себе. Вот так вы на самом деле "скорбите". Ваша "скорбь" никак не мешает вам есть, пить, спать, здесь трепаться. Не задавлены вы своей "скорбью" ни чуть. Так за что же вы осуждаете Шарли? Не за то же самое ли, к чему и сами причастны? Задумайтесь в свободное от "скорби" время.
    19:12
    29.12.2016
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  • Дмитрий Широков в ответ пользователю Mc Alen(показатьскрыть)
    Mc Alen,
    Посетили урок русского языка? Учитесь готовить хотя бы осмысленную пищу, а не корябать эмоции без знаков препинания, как в прошлом посте.
    Что касается вашего сравнения, также советую посетить урок математики, где изучают сравнение площадей. Кажется, 5-й класс. А затем приступить к практике на географической карте, где легко измерить, на сколько квадратных километров был сдвиг в 1939, и сколько НАТО отыграло к сегодняшнему дню. Даже плюсуя Крым и часть Донбасса, Россия оказывается в минусах. Старайтесь "мысли" дополнять цифрами, а не пропагандистским языком. Простота хуже воровства )
    19:14
    29.12.2016
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  • krokodil8
    Интересно, если бы в этом самолёте летела мама или папа этого карикатуриста, стал бы он рисовать эту карикатуру?
    19:26
    29.12.2016
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  • serg.potapow2017
    serg.potapow2017, я 66 года рождения, родители выписывали "Крокодил", в детстве каждый номер читала от корки до корки, даже не слишком интересные ребёнку политические страницы. Не было там глумления над смертью.
    ============
    Знать успели вы хлебнуть горбачевских общечеловеческих ценностей. Ненависть к врагу- вот общечеловеческое свойство. И было конечно в Крокодиле глумление над вражьими вояками, в том числе и в гробах. А мы представьте себе для европейского обывателя тоже вражеские вояки а не партнеры. И на этом форуме глумления над врагами достаточно. Шарли хоть посмеялся над погибшими, но новых смертей не пожелал, а здесь мало того, что смеются над погибшими, так еще и всех остальных убить пожелание высказывают, и даже сами поучаствовать не прочь. Кстати, если не поленитесь поискать в инете другие статьи про эту же карикатуру, найдете в некоторых заметках два рисунка. и станет ясно, что поглумились то они в основном над очень даже живым
    19:38
    29.12.2016
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  • serg.potapow2017
    Александр Матвеев, На нас везде ушаты грязи и клеветы выливают, а мы всё как блаженные другую щёку подставлять должны, так по вашему?
    ===========
    Не на вас, а в своей квартире, на что имеют право. Границы еще не упразднены. Если вам не нравится, не суйте нос в чужой дом, только и всего. Лучше с Россией разберитесь. Макаревичи тут льют грязь за наши же деньги. а когда один парень сорвал за это концерт Макаревича, его на 5 лет упекли. А тут расхрабрились, кто в морду дам, кто засужу, кто вообще взорву...
    19:53
    29.12.2016
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  • Петр Филиппов в ответ пользователю Изабелла Иванова(показатьскрыть)
    Изабелла Иванова, вы очень убедительно ставите свою нравственность выше нравственности карикатуристов. Судя по вашему аватару, с едой у вас особенно хорошо получается - еда скорби не помеха. Продолжайте в том же духе. Жуйте булки, стучите по клавишам, осуждая покусившихся на "общие моральные ценности", и превознося свой офигительный скорбно-жующий облик. Глубочайшая, непревзойденная духовность)))
    21:02
    29.12.2016
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  • Петр Филиппов в ответ пользователю krokodil8(показатьскрыть)
    krokodil8, нет, ему было бы не до рисунков, он бы переживал горе, наверное. Карикатура Шарли никак не задевает родственников погибших - неужели это незаметно? Она задевает столпов Отечества - Яровую, Клинцевича, Пушкову, Кадырова...
    21:03
    29.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Дмитрий Анатольевич
    Французские твари! Позор Франции!
    21:58
    29.12.2016
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  • Дмитрий Анатольевич
    Выстроить стену (10 метров высотой с бойницами) от всей Европы - оградить Россию от уродов, гомосеков, педофилов, извращенцев и прочей европейской мрази.
    22:01
    29.12.2016
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  • Дмитрий Анатольевич
    Ненавижу Францию!
    22:13
    29.12.2016
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  • serg.potapow2017
    Кстати, и в советских журналах был черный юмор с корой трупов или отрезанных голов...
    23:29
    29.12.2016
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