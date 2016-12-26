Закон об организации отдыха детей вступит в силу с 2017 года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Совет Федерации одобрил федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей", который должен вступить в силу 1 января 2017 года, сообщает сайт Федерального собрания.

Закон разработан во исполнение Перечня поручений президента РФ от 6 июля 2016 года и направлен на совершенствование правового регулирования отдыха и оздоровления детей, конкретизацию полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в части, касающейся организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение их безопасности. Этому предшествовала трагедии в Карелии, когда во время сплава по Сямозеру утонули 14 детей. Закон должен вступить в силу с 1 января 2017 года.

В законе уточняется понятие "организация отдыха детей и их оздоровления", предусматривается установление единых требований к их деятельности независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Устанавливаются требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения, а также уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте и сроках прохождения таких маршрутов.

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова считает этот закон важным, но лишь первым шагом в формировании системы качественного детского отдыха.

"Закон, который принят, задает основы, принципы единой государственной политики. Но мы полагаем необходимым сделать следующий шаг – разработать закон, который станет своего рода технологическим звеном. В нем должны быть прописаны конкретные механизмы реализации основного закона, касающиеся первичных звеньев всей системы – организаций отдыха и оздоровления, а также механизмы взаимодействия и координации всех участников процесса отдыха детей", — сказала она.

К такой логике, пояснила сенатор, подталкивают предложения, поступившие в Совет Федерации на его сайт во время обсуждения и подготовки ко второму чтению закона. "Было высказано очень много идей, которые убеждают в том, что подзаконными актами и внесениями изменений в другие законы в данном случае не обойтись. Нужен отдельный закон. К его разработке Совет Федерации приступит сразу после зимних каникул", — заверила Карелова.