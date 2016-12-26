Хоспису в Екатеринбурге присвоят имя Елизаветы Глинки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. В Екатеринбурге хоспису присвоят имя главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, сообщает в понедельник городская дума.

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, находилась в самолёте Ту-154 российского министерства обороны, упавшем в Черное море в районе Сочи утром 25 декабря. Лайнер летел в Сирию. Всего на борту присутствовали 92 человека – 84 пассажира и восемь членов экипажа. По факту возбудили уголовное дело.

"Отделение паллиативной помощи ЦГБ №2 (хоспис) в Екатеринбурге будет названо именем главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, трагически погибшей накануне в авиакатастрофе над Черным морем. С таким предложением выступил глава Екатеринбурга – председатель екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман", — отметили в гордуме.

Сам Евгений Ройзман от лица жителей Екатеринбурга также выразил соболезнования по поводу трагедии.

"Выражаем искренние соболезнования всем родственникам и друзьям погибших. Мы опечалены произошедшим и скорбим вместе со всеми", — цитируются его слова в сообщении гордумы.

Биографию Елизаветы Глинки читайте в справке РИА Новости>>