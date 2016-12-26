Российские телеканалы меняют сетку вещания в связи с трауром

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские телеканалы убирают из эфира рекламу и меняют сетку вещания в связи с трауром, объявленным в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службах средств массовой информации.

Так, Первый канал снимает с эфира программы "Про любовь", "Мужское/Женское", "Давай поженимся", "Вечерний Ургант" и всю рекламу.

В пресс-службе ВГТРК также сообщили, что в эфире не будет рекламных сообщений, а вместо сериала "Сваты" выйдут две серии "Тайны следствия".

Телеканал НТВ, кроме рекламы, отменил показ программы "Студия Юлии Высоцкой" и всех развлекательных рубрик из "Нового утра".

РЕН ТВ, в свою очередь, снимает с эфира всю рекламу и развлекательные проекты. Вместо них телеканал покажет сериал "Стрелок" и увеличит документально-публицистический блок.

Ту-154 Минобороны России упал в море после взлета из аэропорта Сочи утром в воскресенье. Фрагменты корпуса лайнера были обнаружены на глубине 50-70 метров.

На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. Большинство из них были артистами ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом российских военных на авиабазе Хмеймим в Сирии. Также в самолете были военнослужащие, сотрудники СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и федеральные чиновники.