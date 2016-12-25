Московские врачи взяли под особый контроль родных жертв крушения Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Резервный запас коек для возможной госпитализации родных и близких погибших при крушении самолета Ту-154 под Сочи сформирован в одной из московских больниц, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.
Спасатели на кораблях и вертолетах искали обломки Ту-154 в Черном море
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
Симбиоз талантов: легендарный ансамбль Александрова
На борту рухнувшего Ту-154 находился худрук ансамбля Александрова Валерий Халилов. Он был назначен на эту должность в мае нынешнего года. На фото: Валерий Халилов во время репетиции выступления на военном параде 9 мая 2015 года на Красной площади в Московской области.
Организатором и первым музыкальным руководителем ансамбля был профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Александров, возглавлявший ансамбль на протяжении 18 лет. С 1946 по 1987 год ансамблем руководил его сын — Борис Александров.
На фото: народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер дважды Краснознаменного им. А. В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии генерал-майор Борис Александров.
Выступает Академический дважды Краснознаменный им.А.В.Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии. Руководители ансамбля (слева направо): дирижер Игорь Агафонников, народный артист СССР Борис Александров и художественный руководитель Анатолий Мальцев.
В первые дни Великой Отечественной войны Краснознаменный ансамбль был разделен на четыре группы для обслуживания частей Красной Армии. Нередко труппа гастролировала и в полном составе, а всего за время войны коллектив дал около 1500 концертов, продолжал записывать пластинки, выступал на радио.
На фото: сцена из пляски "Запорожцы". В центре - артист балета Николай Луговой.
За всю историю коллектива более 120 "александровцев" были удостоены почетных творческих званий. Хор признан одним из лучших мужских хоров мира. Он соединяет стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, присущими народному исполнительству, демонстрирует высокое вокальное мастерство.
У рояля (слева направо) художественный руководитель дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова народный артист СССР Борис Александров и дирижеры ансамбля В. Петров и Е. Титянко.
Артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступают во время общественно-патриотической акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года" на площади Тверской заставы в Москве.
Танцевальная группа ансамбля с честью удерживает завоеванные александровцами высоты хореографического искусства. Успех работы хора, солистов и танцевальной группы во многом зависит от гибкого и стройного в своем звучании оркестра, который уникален по своему составу. В нем удачно сочетаются русские народные инструменты — домры, балалайки, баяны с деревянными и медными духовыми инструментами.
Деятельность ансамбля положила начало созданию и развитию коллективов нового типа — ансамблей песни и пляски. По его образцу возникли многие ансамбли песни и пляски военных округов, флотов и групп войск, причем не только в России, но и за рубежом.
На фото: Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступает в Совете Федерации.
Сейчас в репертуаре коллектива более двух тысяч произведений. Это народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой эстрады.
На фото: солисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Дмитрий Быков и Владимир Голиков во время выступления на VII Международном зимнем фестивале искусств в рамках культурной программы XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
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"В здании Ансамбля имени Александрова организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. Сформирован резерв коек для госпитализации по экстренным показаниям в одной из больниц города Москвы", — сказал Салагай.
Он также заявил, что адреса, по которым проживают родственники погибших, взяты на особый контроль Центром экстренной медицинской помощи Москвы, кроме того, родственники остальных погибших взяты на контроль медработниками ведомственных медицинских организаций.
Салагай добавил, что работает "горячая линия" экстренной психолого-психиатрической помощи Федерального научного центра психиатрии и наркологии имени Сербского. Специалисты Центра готовы оказывать психологическую помощь близким погибших.
Милосердие сильнее оружия: жизненное кредо Доктора Лизы
Врача-реаниматолога, специалиста паллиативной медицины Елизавету Глинку любили и уважали и в правозащитном, и в медицинском сообществе. Она основала фонд "Справедливая помощь", который помогал бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, лишившимся жилья и средств к существованию.
В этом году Доктор Лиза стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. На церемонии вручения премии Глинка заявила, что самое главное право – это право на жизнь, но в это непростое время оно безжалостно попирается.
За свою благотворительную и правозащитную деятельность Доктор Лиза получила множество наград, но, как вспоминает вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, награды для нее мало что значили. "Она жила и действовала, ведомая мощнейшей верой в силу деятельного добра", - сказала Карелова.
На фото: Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительства. Павелецкий вокзал, Москва.
Доктор Лиза буквально выбивала из руководителей регионов деньги на помощь хосписам, больницам, приютам, интернатам, вместе с другими членами СПЧ моталась по СИЗО и колониям в разных концах страны, вспоминает глава СПЧ Михаил Федотов.
Глинка входила в состав президентского Совета по правам человека (СПЧ). В сентябре она вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым посетила Сирию, правозащитники тогда призвали объединить усилия, чтобы добиваться запрета санкций, которые касаются лекарств и медоборудования.
На фото: Елизавета Глинка (слева) во время выезда на дом к одной из подопечных.
Доктор Лиза везла гуманитарную помощь в Сирию. Это были медикаменты для университетского госпиталя в Латакии: лекарства для онкологических больных, для новорожденных, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны.
Исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и музыкант Борис Гребенщиков на благотворительном аукционе, организованном проектом "Сноб" для фонда "Справедливая помощь", в Москве.
Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка помогает родителям с детьми, нуждающимися в срочной высокотехнологичной медицинской помощи, погрузиться на спецборт МЧС в аэропорту Ростова-на-Дону для отправки в специализированные медицинские учреждения Москвы.
Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в медицинских учреждениях Москвы.
Цветы у офиса международной общественной организации "Справедливая помощь" в память о Елизавете Глинке.
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"Организация судебно-медицинских экспертиз погибших в Москве будет осуществляться Российским центром судебно-медицинской экспертизы Минздрава России во взаимодействии со специалистами министерства обороны РФ", — добавил Салагай.
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