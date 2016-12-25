Московские врачи взяли под особый контроль родных жертв крушения Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Резервный запас коек для возможной госпитализации родных и близких погибших при крушении самолета Ту-154 под Сочи сформирован в одной из московских больниц, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © МЧС РФ Спасатели на кораблях и вертолетах искали обломки Ту-154 в Черном море

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

"В здании Ансамбля имени Александрова организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. Сформирован резерв коек для госпитализации по экстренным показаниям в одной из больниц города Москвы", — сказал Салагай.

Он также заявил, что адреса, по которым проживают родственники погибших, взяты на особый контроль Центром экстренной медицинской помощи Москвы, кроме того, родственники остальных погибших взяты на контроль медработниками ведомственных медицинских организаций.

Салагай добавил, что работает "горячая линия" экстренной психолого-психиатрической помощи Федерального научного центра психиатрии и наркологии имени Сербского. Специалисты Центра готовы оказывать психологическую помощь близким погибших.

"Организация судебно-медицинских экспертиз погибших в Москве будет осуществляться Российским центром судебно-медицинской экспертизы Минздрава России во взаимодействии со специалистами министерства обороны РФ", — добавил Салагай.

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