Совфед одобрил закон о порядке применения спецсредств к заключенным

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, регламентирующий порядок применения к заключённым физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. В частности, вводится запрет сотрудникам уголовно-исполнительной системы (УИС) стрелять при значительном скоплении людей, если в результате могут пострадать случайные лица.

Помимо запрета на стрельбу при значительном количестве людей, вводится запрет на ношение спецсредств сотрудниками УИС на территориях учреждений УИС без использования соответствующего снаряжения, на нахождение на внутренних территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, ограниченных линией охраны, с огнестрельным оружием.

Определяются особенности применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций, к примеру, в колонии. Устанавливается, что не допускается нанесение человеку ударов палкой по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца. Также нельзя будет применять водометы при температуре воздуха ниже нуля градусов, средства принудительной остановки транспорта в отношении машин, в которых находятся насильственно удерживаемые лица, электрошоковые устройства в область головы, шеи, солнечного сплетения, половых органов, проекции сердца.

Вместе с тем закон предусматривает, что если сотрудник применил силу, то он должен срочно предоставить пострадавшим медицинскую помощь или добиться фиксации побоев. Сотрудник также должен доложить начальству колонии об инциденте в течение 24 часов.

Закон поступает на подпись президенту РФ.