Совфед одобрил закон о порядке применения спецсредств к заключенным

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, регламентирующий порядок применения к заключённым физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. В частности, вводится запрет сотрудникам уголовно-исполнительной системы (УИС) стрелять при значительном скоплении людей, если в результате могут пострадать случайные лица.
Определяются особенности применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций, к примеру, в колонии. Устанавливается, что не допускается нанесение человеку ударов палкой по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца. Также нельзя будет применять водометы при температуре воздуха ниже нуля градусов, средства принудительной остановки транспорта в отношении машин, в которых находятся насильственно удерживаемые лица, электрошоковые устройства в область головы, шеи, солнечного сплетения, половых органов, проекции сердца.
Вместе с тем закон предусматривает, что если сотрудник применил силу, то он должен срочно предоставить пострадавшим медицинскую помощь или добиться фиксации побоев. Сотрудник также должен доложить начальству колонии об инциденте в течение 24 часов.
Закон поступает на подпись президенту РФ.