Совфед одобрил законопроект о понятии "иностранных финансовых инструментов"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу правительственный законопроект об определении понятия "иностранные финансовые инструменты", запрещающий чиновникам и силовикам владеть зарубежными счетами не только напрямую, но и через третьих лиц.

Документ был разработан для реализации национального плана противодействия коррупции и касается всех категорий граждан, кому сейчас запрещено иметь счета за рубежом.

Закон запрещает лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ и участвующим в принятии таких решений, открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

"Под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и пользование такими инструментами", — говорится в пояснительной записке конституционного комитета СФ.

Иностранными финансовыми инструментами признаются, прежде всего, ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты расположенных или зарегистрированных за рубежом организаций и физических лиц, а также иностранных структур без образования юридического лица, которым присвоен международный идентификационный код ценной бумаги.

Иностранными финансовыми инструментами также будут считаться доли участия, паи в капиталах расположенных или зарегистрированных за рубежом организаций, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица. В эту категорию попадают производные финансовые инструменты, определенные частью 29 статьи 2 закона "О рынке ценных бумаг", если хотя бы одной из их сторон является иностранное лицо.

Иностранным финансовым инструментом становится также доверительное управление имуществом, учрежденное в соответствии с иностранным законодательством, если его учредителем или бенефициаром выступает человек, по долгу службы готовящий или принимающий решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности России.

Кроме того, к иностранным финансовым документам будут относиться договоры займа, где хотя бы одной из сторон является иностранное лицо и кредитные договоры с расположенными вне России иностранными кредитными организациями.