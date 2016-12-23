В правительстве работают над вопросом о регламентах по техническому спирту

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отравления людей метилом в России связаны с отсутствием регламентов по технического спирту, комиссия правительства работает над решением этого вопроса, сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на правительственном часе в Совете Федерации.

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"(Есть проблема в) отсутствии вообще регламентов по техническому спирту в стране и отсутствии экспертизы тех жидкостей, которые содержат тот или иной спирт. Сейчас над этим работает комиссия по алкогольному регулированию правительства", — заявила Скворцова, комментируя ситуацию в Иркутске.

Она отметила, что для человека метанол фактически является ядом и не может находиться в широкой распределительной сети. Министр отметила, что определенную роль в ситуации с отравлениями играет и социально-экономическое положение.

"У нас алкоголизм неравномерно… распределяется по стране. У нас есть из 85-ти 22 региона, где эти проблемы острее ощущаются, чем в других. И фактически это является частью социально-экономических проблем", — добавила министр, отметив, что закрытие крупных производств в российских городах обычно приводит к росту алкоголизма.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в минувшие выходные. По последним данным, погибли 74 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.

Исследования показали, что причиной гибели людей после употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник" в Иркутске стал метиловый спирт, сообщает минздрав Иркутской области.