Запрет для таджикской "Сомон Эйр" не касается полетов в Москву и Петербург

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" сможет осуществлять рейсы в Москву и Санкт-Петербург, запрет на полеты авиакомпании касается только других российских регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

Ранее в четверг Минтранс заявил, что Таджикистан так и не согласовал авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский", а в ответ российская сторона с пятницы приостанавливает рейсы "Сомон Эйр" в регионы РФ.

"Москва и Санкт-Петербург остаются (разрешенными для полетов — ред.)", — сказали в пресс-службе.

Согласно данным на сайте таджикской авиакомпании, помимо ежедневных рейсов в Москву она осуществляет полеты в Санкт-Петербург (четыре раза в неделю), в Сочи (один раз в неделю), в Оренбург (два раза в неделю), в Новосибирск (один раз в неделю) и другие города России. Также в Россию летает национальный авиаперевозчик Таджикистана — авиакомпания Tajik Air.

"Сомон Эйр" — первая частная таджикская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Душанбе.