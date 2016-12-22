Совет по правам человека будет следить за делом Карауловой

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) будет следить за делом бывшей студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), приговоренной в четверг к 4,5 годам колонии общего режима за попытку сбежать в запрещенную в РФ группировку "Исламское государство", сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Московский окружной военный суд в четверг назначил 4,5 года колонии общего режима бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой), пытавшейся сбежать в запрещенную в РФ группировку "Исламское государство".

Глава СПЧ подчеркнул, что считает недопустимым для себя комментировать судебное решение до его вступления в законную силу.

"Вместе с членом СПЧ Елизаветой Глинкой мы неоднократно посещали Варю Караулову в СИЗО, разговаривали с ней, пытались помочь ей разобраться в себе, в драматической истории ее жизни. По моему глубокому убеждению, Варвара Караулова — потерпевшая в деле, связанном с терроризмом, она одна из жертв терроризма", — сказал Федотов.

"Мы будем следить за данным делом, безусловно. Для нас эта история глубоко небезразлична, мы очень обеспокоены судьбой этой молодой девушки", — добавил правозащитник.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.