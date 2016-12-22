Хлопонин: валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и "Боярышник", заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

По его словам, медицинские препараты должны продаваться в аптеках и по рецептам. Также Хлопонин выразил недоумение тем, что спиртосодержащие настойки продаются в поллитровой таре.

"Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах", — добавил вице-премьер в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам вице-премьера, "валокордина надо 40 капель, 10 капель, 4 капли выпить, чтобы он имел какой-то (эффект), хотя это не доказано с медицинской точки зрения, что он имеет серьезную помощь, но людям помогает, люди давно это принимают." "Но у тебя в такой небольшой баночке 4 тысячи капель — это на сколько хватит?" — сказал он.

Хлопонин рассказал, что штраф за продажу суррогатного алкоголя составит примерно 15% от годового оборота торговой точки, а за повторную продажу будет грозить уголовная ответственность. Все поправки уже внесены в Госдуму. Пакет в полном объеме, по словам Хлопонина, должен быть принят в первом квартале 2017 года.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 72 человека.