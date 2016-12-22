МОСКВА, 21 дек — РИА Новости/Прайм. Авиасообщение между Россией и Таджикистаном восстановлено, авиавласти Таджикистана согласовали полеты российской авиакомании "Ямал" из аэропорта Жуковский, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

"Авиационные власти Таджикистана согласовали полеты авиакомпании "Ямал" из аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Худжанд", — добавили в ведомстве. Там также отметили отметили, что стороны продолжат переговоры 22 декабря.

Вечером в среду Минтранс России сообщил о приостановке авиасообщения с Таджикистаном с 00.00 22 декабря. Ранее ведомство сообщало, что РФ может приостановить сообщение, если Душанбе не будет следовать взятым на себя обязательствам. Речь идет о выдаче разрешения на полеты авиакомпании "Ямал", назначенной российской стороной на полеты между подмосковным аэропортом "Жуковский" и Душанбе и Худжандом.