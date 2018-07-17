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Спасибо, волонтеры ЧМ-2018!
15 июля закончился Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года в России, пришло время сказать спасибо волонтерам

Больше 17 тысяч волонтеров оргкомитета «Россия-2018» и 18 тысяч городских волонтеров выполнили свою главную функцию на отлично: они создали для гостей и участников мундиаля праздник, теплые воспоминания о котором навсегда останутся в памяти.

Они всегда были готовы прийти на помощь, рассказать о достопримечательностях города и подсказать путь к стадиону, подать футболисту мяч и помочь журналисту найти пресс-центр. Волонтеры ЧМ-2018 – юноши и девушки, мужчины и женщины – наравне со звездами мирового футбола и организаторами были в ответе за это спортивное мегасобытие.

Кстати, кампания по набору волонтеров на этот праздник установила новый рекорд среди чемпионатов мира по футболу по числу поданных заявок от кандидатов – волонтерами захотели стать около 177 тысяч человек. Ранее самой масштабной была заявочная кампания волонтеров на ЧМ-2014 в Бразилии, когда было подано чуть более 152 тысяч заявок.

Всего было отобрано более 17 тысяч волонтеров оргкомитета «Россия-2018». Конкурс на то, чтобы стать волонтером ЧМ-2018, составил 116 человек на место. Заявки были поданы из 190 стран мира, 73% – из России. Большая часть волонтеров (80%) относится к возрастной группе 18–25 лет, а самому возрастному волонтеру 80 лет. 64% из числа подавших заявки – женщины.

Количество городских волонтеров, задействованных в ЧМ-2018, составило около 18 тысяч человек.

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Волонтеры оргкомитета были задействованы на стадионах городов-организаторов, на тренировочных площадках, в гостиницах, где останавливались команды и представители ФИФА, а основными направлениями деятельности городских волонтеров стали «последняя миля» перед стадионами, транспортные узлы городов-организаторов, информационные стойки в городах. Городские волонтеры создавали атмосферу гостеприимства и знакомили гостей со своими городами.

Волонтеры отлично справились со своими функциями, что совершенно неудивительно, ведь процесс подготовки и обучения начался заранее. А многим добровольцам предстояло еще и пересечь половину планеты, прежде чем добраться до страны – хозяйки этого турнира.

Один из волонтеров, выбранных для участия в чемпионате мира по футболу ФИФА 2018 года, преодолел более 16 тысяч километров, для того чтобы приехать в Россию. Это лишь один из многих примечательных фактов по итогам отбора волонтеров ЧМ-2018.

Это история волонтера из новозеландского города Мастертон, но были и другие удивительные добровольцы – среди них есть бабушка и внук, бывшие игроки «Ростсельмаша» (ныне ФК «Ростов») и швейцарского «Серветта», капитан нефтетанкера и многие-многие другие.

Разные и яркие волонтерские истории ЧМ-2018 объединяет одно: каждый из них великолепно справился с поставленной задачей и их заслуги оценили на всех уровнях.

От первых лиц

После финального матча ЧМ-2018, отвечая на вопросы журналистов, президент России Владимир Путин наравне со спортсменами и организаторами мундиаля выразил благодарность и волонтерам.

Они встречали наших гостей, провожали, сопровождали их, и всегда это было с улыбкой на лице, всегда это было очень благожелательно.

В день финального матча благодарность волонтерам выразил и президент ФИФА Джанни Инфантино:

«От всего сердца могу вам сказать: без вас этот чемпионат мира не был бы лучшим в истории», – сказал Инфантино, добавив: «Спасибо большое, дорогие друзья» по-русски, его слова передает сайт «Известий».

Президент ФИФА Джанни Инфантино.
© РИА Новости / Евгения Новоженина

Слова благодарности для волонтеров в последний день турнира также сказал и председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

«Каждый, кто был на трибунах, видел ваши улыбки и знал, что вы можете помочь в любую секунду. <…> Это было праздником для всех. Вы большие молодцы! Прошу вас: каждый день делайте чудо для своих близких, друзей, для всей нашей страны. Вы это умеете!» – цитирует Дворковича сайт «Известий».

Министр спорта России Павел Колобков в комментарии для РИА «Новости» также высоко оценил труд волонтеров.

«Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, чемпионат мира по футболу. По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тысяч активистов самого разного возраста – от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна – гостеприимством, радушием, доброжелательностью».

Павел Колобков и волонтер городского пресс-центра Самары

«Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт – наглядный пример того, что спорт призван объединять людей. Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение чемпионата мира!», - добавил министр.

Организаторы ЧМ-2018 благодарили добровольцев и во время мундиаля, когда этапы турнира заканчивались в городах. Например, 1 июля в Ростове-на-Дону на главной спортивной арене города волонтерам сказали спасибо председатель АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Аркадий Дворкович, генеральный директор АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Алексей Сорокин, директор департамента по работе с волонтерами АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Татьяна Гомзякова. Также в видеообращении волонтеров поблагодарил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Аркадий Дворкович
© Ruptly
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Алексей Сорокин
© Ruptly

 Посольское спасибо!

О важном вкладе волонтеров в проведение ЧМ-2018 говорили болельщики в социальных сетях, эксперты на телеканалах и в радиоэфирах. Высокую оценку работе добровольцев дали и послы мундиаля в городских пресс-центрах.

За время проведения ЧМ-2018 в городах России волонтеры проявили себя как профессионалы высокого уровня, умеющие налаживать контакты и создавать особенную комфортную и гостеприимную атмосферу. Их работа достойна благодарности – такое мнение выразила в городском пресс-центре Москвы федеральный посол чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в России Ляйсан Утяшева.

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Ляйсан Утяшева
© Сайт городских пресс-центров 2018

Улыбки и радость – вот что приносили волонтеры болельщикам и жителям городов, уверена федеральный посол ЧМ-2018 в России, известная телеведущая Яна Чурикова.

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Яна Чурикова
© Сайт городских пресс-центров 2018

Не могли остаться в стороне и не сказать слова благодарности волонтерам люди, занятые в непосредственной подготовке добровольческих кадров к чемпионату. Для полномасштабной подготовки к ЧМ-2018 в России было создано 15 волонтерских центров, которые провели огромную работу по подбору и обучению будущих звезд мундиаля.

Ректор Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева, одного из вузов, на базе которого был создан волонтерский центр чемпионата мира, Сергей Вдовин высоко оценил вклад добровольцев в проведение ЧМ-2018, отметив, что волонтеры – особое звено, объединяющее команды и болельщиков из разных стран.

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Сергей Вдовин
© Сайт городских пресс-центров 2018

Коллега Сергея Михайловича – ректор Сочинского государственного университета, посол волонтерской программы ЧМ-2018 Галина Романова отметила, что на сегодняшний день ни одно крупное мероприятие не обходится без поддержки волонтеров, например «Формула-1».

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Галина Романова
© Сайт городских пресс-центров 2018

Проректор по воспитательной работе и реализации молодежных программ Южного федерального университета Яков Асланов отметил, что праздник футбола, царивший на улицах Ростова-на-Дону и всех городов – организаторов ЧМ-2018 напрямую зависит от позитива и настроения, которыми заряжают волонтеры.

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Яков Асланов
© Сайт городских пресс-центров 2018

Благодарность болельщиков

Особенно деятельность волонтеров запомнилась болельщикам и гостям чемпионата мира, ведь именно им добровольцы не только помогали справиться с самыми незначительными загвоздками, но и решали серьезные проблемы, с которыми сталкивались любители футбола. Волонтеры ЧМ-2018 не оставили равнодушными болельщиков из самых разных уголков мира – от стран Латинской Америки, до крайних границ Азии.

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Болельщики из Колумбии
© Ruptly

Своими впечатлениями от российских волонтеров поделился и гость из Индии Самир, который приехал в Москву на матчи ЧМ-2018. Он признался, что несмотря на то, что матчи всех интересующих его команд проходят в Саранске, он приехал именно сюда, чтобы оказаться в самом эпицентре событий.

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Болельщик из Индии Самир
© РИА Новости

В основном любители футбола обращались к волонтерам за помощью при ориентировании в незнакомом для них городе. Как рассказал РИА Новости Ринас Гадрахманов из Казани, свободно передвигаться по незнакомым ему улицам без наводок добровольцев было довольно сложно:

 

Волонтеры помогали тем, что постоянно подсказывали, куда идти. Бывало, что мы просто шли к метро за их помощью. Волонтерская служба понравилась, они молодцы!

Анна Бородачева приехала из Ростова-на-Дону в Москву с двумя внуками-школьниками, которые очень хотели увидеть Третьяковскую галерею. Женщина призналась, что, несмотря на то, что она уже не раз бывала в столице, найти нужный маршрут самостоятельно не смогла. На помощь, как всегда, пришли городские волонтеры, которые не только помогли сориентироваться, но и дали дополнительные советы по интересным местам в городе.

«Внуки очень хотели посмотреть Москву, особенно им хотелось попасть в Третьяковскую галерею. Я в Москву не раз приезжала, но не совсем хорошо ее знаю. Увидела девушек, они представились волонтерами. Затем объяснили, как можно пройти или проехать в Третьяковскую галерею, а также помогли с маршрутом к Московскому Кремлю. Волонтерской службой довольны, очень вежливые и приятные девушки, пожелали нам доброго пути. Все очень хорошо, спасибо им большое», – поделилась Анна.

С похожей проблемой столкнулась и Екатерина из Ульяновска, которая хотела оценить обновленный стадион «Лужники». Городские добровольцы подробно рассказали ей, как пройти к главной спортивной арене чемпионата мира, обозначив необходимый маршрут на карте.

«Волонтерской службой очень довольны. Молодцы на пять баллов. Спасибо им большое», – резюмировала она.

Добровольцы также помогали решать вопросы, возникавшие у болельщиков с билетами на долгожданные матчи или проездными документами в города – организаторы мундиаля. Всем известна история, как группа китайских туристов перепутала Волгоград, принимавший игры турнира, и Вологду.

В аналогичную ситуацию попал и москвич Виктор, который собирался посетить один из матчей в Самаре, но по ошибке приобрел билеты не в тот город. Оперативно решить проблему помогли волонтеры, благодаря которым он все-таки успел на долгожданную игру.

«Обратились к волонтерам на Казанском вокзале, для того чтобы они нам помогли с решением проблемы в виде покупки, точнее бронировании, бесплатных билетов для болельщиков. Девушка предоставила нам технику, на которой мы смогли заполнить все свои данные и забронировать билеты. Спасибо волонтерам!»

Для добровольцев помощь окружающим – абсолютно естественный порыв, они готовы найти выход из любой ситуации, всегда поддержать того, кому это в данный момент необходимо. К такому выводу пришла Наталья Мехова после посещения со своим внуком аттракционов рядом с парком «Музеон».

«Со службой волонтеров сталкивалась не раз, сегодня – в парке аттракционов рядом с "Музеоном". Волонтеры очень помогли моему внуку: поиграли с ним в настольный футбол, подсказали, как правильно распечатать фотографию с хештегом. И вообще приятно, что есть молодые и не только молодые волонтеры, есть и моего возраста. Они очень дружелюбные, отзывчивые, сами первые предлагают помощь. Я считаю, что для Москвы, вернее для такого важного события, волонтерская служба – одна из главных. Все на высшем уровне, спасибо им огромное», – поделилась она.

С апреля 2018 года редакция спецпроекта «Год волонтера» собирала и публиковала истории волонтеров ЧМ-2018. Самые интересные и популярные  вы можете прочитать ниже:

История Сары Мишель Карташовой, церемонимейстера на «Стадионе Лужники»

Учитель, который стал медиком. История Евгения Иванова на «Стадионе Фишт»

Волонтер из США развенчивает мифы о России на стадионе «Спартак»

Венгр Мартон Майер проехал автостопом через всю Россию, но волонтерил в Сочи

Почему Людмила Дмитриевна стала городским волонтером ЧМ-2018 в 84 года?

Для Жан-Жака из Испании «спасибо» - лучшая мотивация волонтерской деятельности

Две истории волонтеров особого назначения из Нижнего Новгорода

История волонтера из Нигерии Люси Эдет, которая полюбила русский борщ

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