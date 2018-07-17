Спасибо, волонтеры ЧМ-2018!

Они всегда были готовы прийти на помощь, рассказать о достопримечательностях города и подсказать путь к стадиону, подать футболисту мяч и помочь журналисту найти пресс-центр. Волонтеры ЧМ-2018 – юноши и девушки, мужчины и женщины – наравне со звездами мирового футбола и организаторами были в ответе за это спортивное мегасобытие.

Кстати, кампания по набору волонтеров на этот праздник установила новый рекорд среди чемпионатов мира по футболу по числу поданных заявок от кандидатов – волонтерами захотели стать около 177 тысяч человек. Ранее самой масштабной была заявочная кампания волонтеров на ЧМ-2014 в Бразилии, когда было подано чуть более 152 тысяч заявок.

Всего было отобрано более 17 тысяч волонтеров оргкомитета «Россия-2018». Конкурс на то, чтобы стать волонтером ЧМ-2018, составил 116 человек на место. Заявки были поданы из 190 стран мира, 73% – из России. Большая часть волонтеров (80%) относится к возрастной группе 18–25 лет, а самому возрастному волонтеру 80 лет. 64% из числа подавших заявки – женщины.

Количество городских волонтеров, задействованных в ЧМ-2018, составило около 18 тысяч человек.