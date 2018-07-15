Год волонтера
Судьба церемониймейстера ЧМ-2018: история девушки-волонтера с редким именем
© РИА Новости / Виктор Вытольский
(обновлено: 15:56 15.07.2018)
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Судьба церемониймейстера ЧМ-2018: история девушки-волонтера с редким именем

Волонтер Сара Мишель Карташова занимается, наверное, одной из самых важных функций на ЧМ-2018 — участвует в церемонии открытия матчей. В интервью корреспонденту проекта "Год волонтера" девушка рассказала, как громко поют бразильские фанаты и каким должен быть идеальный волонтер.

Волонтеры ЧМ-2018 на стадионе Лужники подводят итоги
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Волонтеры ЧМ-2018 на стадионе "Лужники" подводят итоги
Волонтер Сара Мишель Карташова всегда уточняет, что живет в Москве, потому что собеседники иногда удивляются редкому имени. Девушка болеет футболом с 2008 года, когда впервые обратила внимание на игру сборной Испании на Евро.

Сара начала волонтерскую деятельность на XXII Олимпийских зимних играх 2014 в Сочи. Там она помогала зрителям разобраться с паспортом болельщика и отвечала на вопросы иностранных гостей.

"После этого я вернулась в Москву и начала вливаться в городские мероприятия", — сказала Сара. В 2015 году она занималась медиаобеспечением мероприятий, посвященных 9 Мая, в том числе организовывала квесты на тему ВОВ. Также она принимала участие в проведении Кубка Конфедераций 2017 и Жеребьевки Кубка Конфедераций 2017 в Казани.

Сара с давних пор интересуется кино, поэтому и была волонтером на мероприятиях, связанных с кинопроизводством. Она была волонтером на фестивалях Beat film festival, Tomorrow и Московском международном кинофестивале (ММКФ), куда она позже устроилась на постоянную работу.

За время подготовки и проведения игр я успела сдать госэкзамены, защитить диплом, выпуститься, а ЧМ-2018 все идет", — сказала девушка.

О дальнейших планах Сара говорит с горящими глазами. "Универсиада будет в Красноярске, во Франции женский Чемпионат мира по футболу ФИФА2019, Катар и сумасшедшая заявка Канады, США и Мексики на проведение Чемпионата", — перечисляет она события, в которых хотела бы принять участие. Однако с конкретными мероприятиями девушка пока не определилась.

Волонтерство — это интересно

Сара с ходу отвечает на вопрос, зачем она занимается волонтерством. Потому что любит изучать разные профессии и за свой волонтерский опыт успела побывать на разных "должностях".

"Волонтерство — это интересно, это возможность попробовать себя в тех сферах, в которых себя не попробуешь как сотрудник. В принципе от волонтерства до постоянной работы не так уж далеко", — уверена девушка.

А еще ей интересен сам процесс организации мероприятий, она с удовольствием погружается во все его тонкости.

Футбольная церемония

На ЧМ-2018 Сара помогает в проведении церемоний открытия матча. Перед каждой игрой группы волонтеров разворачивают на поле флаги двух стран и символ ЧМ-2018 — кубок. Каждый флаг держат по 40 человек, они около недели репетировали церемонии.

© РИА Новости / Виктор ВытольскийНа ЧМ-2018 Сара Мишель Карташова помогает в проведении церемоний открытия матча
© РИА Новости / Виктор Вытольский
На ЧМ-2018 Сара Мишель Карташова помогает в проведении церемоний открытия матча

Сара вспоминает, что во время репетиции при пустых трибунах все было гладко, все волонтеры, ориентируясь на музыку, спокойно сворачивали знамена и уходили с поля. Однако во время игры Бразилии фанаты продолжали петь, даже когда музыка закончилась.

"Они пели так громко, что было ощущение, будто она еще играет. Но мы помнили момент, когда уходить с поля, и сделали все правильно", — говорит Сара.

Сара перечисляет качества, которыми должен обладать человек, чтобы быть хорошим волонтером. Нужно быть общительным, стрессоустойчивым и терпеливым, а также знать иностранные языки.

Нужно уметь быстро ориентироваться в любой ситуации", — считает волонтер.

По мнению Сары, ЧМ-2018 поменяет отношение всего мира к России и ее жителям. Она вспоминает, что перед XXII Олимпийскими зимними играми 2014 в Сочи иностранцы ожидали увидеть здесь угрюмых людей, которые не знают ни одного иностранного языка.

"Уже тогда иностранцы начали понимать, что мы другая страна, не та, которую кто-то описывает. Люди, которые теперь разъедутся по домам, запомнят Россию такой: с радушными, приветливыми людьми", — рассказала Сара.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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