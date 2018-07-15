Судьба церемониймейстера ЧМ-2018: история девушки-волонтера с редким именем

Волонтер Сара Мишель Карташова занимается, наверное, одной из самых важных функций на ЧМ-2018 — участвует в церемонии открытия матчей. В интервью корреспонденту проекта "Год волонтера" девушка рассказала, как громко поют бразильские фанаты и каким должен быть идеальный волонтер.
Сара начала волонтерскую деятельность на XXII Олимпийских зимних играх 2014 в Сочи. Там она помогала зрителям разобраться с паспортом болельщика и отвечала на вопросы иностранных гостей.
"После этого я вернулась в Москву и начала вливаться в городские мероприятия", — сказала Сара. В 2015 году она занималась медиаобеспечением мероприятий, посвященных 9 Мая, в том числе организовывала квесты на тему ВОВ. Также она принимала участие в проведении Кубка Конфедераций 2017 и Жеребьевки Кубка Конфедераций 2017 в Казани.
Сара с давних пор интересуется кино, поэтому и была волонтером на мероприятиях, связанных с кинопроизводством. Она была волонтером на фестивалях Beat film festival, Tomorrow и Московском международном кинофестивале (ММКФ), куда она позже устроилась на постоянную работу.
За время подготовки и проведения игр я успела сдать госэкзамены, защитить диплом, выпуститься, а ЧМ-2018 все идет", — сказала девушка.
О дальнейших планах Сара говорит с горящими глазами. "Универсиада будет в Красноярске, во Франции женский Чемпионат мира по футболу ФИФА2019, Катар и сумасшедшая заявка Канады, США и Мексики на проведение Чемпионата", — перечисляет она события, в которых хотела бы принять участие. Однако с конкретными мероприятиями девушка пока не определилась.
Волонтерство — это интересно
Сара с ходу отвечает на вопрос, зачем она занимается волонтерством. Потому что любит изучать разные профессии и за свой волонтерский опыт успела побывать на разных "должностях".
"Волонтерство — это интересно, это возможность попробовать себя в тех сферах, в которых себя не попробуешь как сотрудник. В принципе от волонтерства до постоянной работы не так уж далеко", — уверена девушка.
А еще ей интересен сам процесс организации мероприятий, она с удовольствием погружается во все его тонкости.
Футбольная церемония
На ЧМ-2018 Сара помогает в проведении церемоний открытия матча. Перед каждой игрой группы волонтеров разворачивают на поле флаги двух стран и символ ЧМ-2018 — кубок. Каждый флаг держат по 40 человек, они около недели репетировали церемонии.
Сара вспоминает, что во время репетиции при пустых трибунах все было гладко, все волонтеры, ориентируясь на музыку, спокойно сворачивали знамена и уходили с поля. Однако во время игры Бразилии фанаты продолжали петь, даже когда музыка закончилась.
"Они пели так громко, что было ощущение, будто она еще играет. Но мы помнили момент, когда уходить с поля, и сделали все правильно", — говорит Сара.
Сара перечисляет качества, которыми должен обладать человек, чтобы быть хорошим волонтером. Нужно быть общительным, стрессоустойчивым и терпеливым, а также знать иностранные языки.
Нужно уметь быстро ориентироваться в любой ситуации", — считает волонтер.
По мнению Сары, ЧМ-2018 поменяет отношение всего мира к России и ее жителям. Она вспоминает, что перед XXII Олимпийскими зимними играми 2014 в Сочи иностранцы ожидали увидеть здесь угрюмых людей, которые не знают ни одного иностранного языка.
"Уже тогда иностранцы начали понимать, что мы другая страна, не та, которую кто-то описывает. Люди, которые теперь разъедутся по домам, запомнят Россию такой: с радушными, приветливыми людьми", — рассказала Сара.
Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:
"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.
По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.
Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.
Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"
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