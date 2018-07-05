Год волонтера
Волонтеры особого назначения — прошедшие особенный отбор и наделенные сверхважными или весьма необычными функциями
© Из личного архива Арины Визгаловой
(обновлено: 18:38 05.07.2018)
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Волонтер особого назначения: Санчо Панса для Забиваки и помощник Президента

Они улыбаются в камеру, к ним обращаются с просьбами и вопросами, они спешат на помощь, они просто есть повсюду — юноши и девушки, мужчины и женщины в красивых футболках с логотипом Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России.

За время мундиаля в городах-организаторах уже привыкли к волонтерам как к обязательным участникам спортивного праздника. Но мало кто догадывается, какая сложная иерархия, какое многообразие задач существует внутри самой добровольческой семьи.

Бывают даже волонтеры особого назначения — прошедшие особенный отбор и наделенные сверхважными или весьма необычными функциями.

Все по протоколу

© Из личного архива Арины Визгаловой
Арине Визгаловой 21 год. Она - волонтер особого назначения для VIP и VeryVIP гостей.

Арине Визгаловой 21 год, она оканчивает третий курс Нижегородского университета им. Лобачевского. Красивая, уверенная в себе девушка нынче — волонтер функции "Протокол".

Если на трибунах стадиона "Нижний Новгород" появится Президент Российской Федерации Владимир Путин, его будет встречать Арина с командой таких же суперволонтеров. Уже на счету добровольцев сопровождение легенды мирового футбола Диего Марадоны, Президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, Посла Швеции в РФ и, конечно, Президента ФИФА Джанни Инфантино. Этих гостей волонтеры относят к категории VeryVIP.

Нижегородскую арену посетили режиссер Никита Михалков, актер Михаил Галустян и, конечно, отец звезды российской сборной Дениса Черышева Дмитрий Черышев и футболист Александр Кержаков.

"Гости у нас очень важные, цена ошибки велика, уровень ответственности растет невероятно, — по-деловому делится Арина. — Мы полностью сопровождаем гостей. Встречаем еще на гейтах или на парковке, провожаем до самого стадиона, на досмотр, в обмен на билет надеваем гостям браслеты: фиолетового цвета — статус VIP, жемчужного — VeryVIP. Затем приглашаем их подняться на второй или третий этаж, на информационной стойке они получают значки, другую сувенирную продукцию. После они проходят в loungeзону. Затем приглашаем на трибуны, помогаем найти свои места и в течение матча, реагируем на любую ситуацию. После матча помогаем покинуть стадион".

Волонтеры ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде подводят итоги
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Волонтеры ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде подводят итоги
На встречу с журналистами она приходит в обычной волонтерской одежде: красная футболка в фирменном стиле, длинные шорты. Но на телефоне показывает совсем другую униформу: красавицы-девушки в белых платьях, молодые люди — в костюмах.

"Обязательно отсутствие татуировок и пирсинга. Команда у нас получилась красивая. Девушки в жемчужных платьях, на четырехсантиметровых каблуках, волосы собраны. У молодых людей — коричневые ботинки, белый костюм, белая майка с золотым узором. Со всех снимали мерки заранее, чтобы сидело все идеально", — объясняет Арина.

"Меня позвал Марадона!"

Главное — знание иностранных языков, затем — коммуникативные способности, стрессоустойчивость. После двух лет интервью, тренингов, тестирований и занятий отобрали 40 человек.

Все возможные проблемные ситуации отрепетированы заранее: если гость забыл паспорт болельщика, если гость плохо себя чувствует, хочет увидеться с кем-либо из зоны для остальных болельщиков.

Нестандартной ситуацией для команды волонтеров протокола стал случай, который осчастливил 13-летнего Данияра Ахметджанова. Восходящей звезде нижегородского футбола позавидовал весь мир, когда Диего Марадона выложил в своем Instagram видео с белокурым пареньком.

Мальчик стоял за ограждениями и понял, что Марадона его позвал. Мы мальчика успокаивали, поили водой, а он повторял: "Меня позвал Марадона, меня позвал Марадона". Но тут спустился ассистент легендарного футболиста, и ему разрешили пройти. Парень сел рядом с Марадоной, сфотографировался, снял видео, подписал майку ", — делает вывод Арина.

Самое приятное впечатление на девушку произвела Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Арина вспоминает, что Президент была в майке своей сборной. С каждым волонтером она по-русски поздоровалась, пожала руку. "Очень открытый и приятный человек", — рассказывает волонтер.

Инфантино — наш самый частый и самый важный гость. Он всегда обращает внимание на волонтеров, здоровается, спрашивает, как дела, все ли хорошо. С ним всегда есть контакт", — делится своими впечатлениями от встречи с Президентом FIFA Арина.

Режиссер для талисмана ЧМ-2018

У Сергея Уварова миссия не менее ответственная, но очень занятная — во время матча он сопровождает волка Забиваку. Пока прошедший специальную подготовку актер в костюме талисмана ЧМ-2018 развлекает гостей стадиона, кто-то должен выступать "режиссером". Это только зрителям кажется, что Забивака идет куда хочет, — все его перемещения регламентированы сценарием развлекательной программы и видеосъемки.

В нужное время Забивака должен быть в нужной точке, и моя обязанность проконтролировать. Также я слежу, чтобы он был в безопасности. Мы помогаем ему, чтобы он чувствовал себя комфортно, потому что у него очень тяжелая работа. К тому же нужно держать связь с режиссером, чтобы Забивака вовремя из нужной точки реагировал на видеокамеру. Все расписано и должно выполняться четко", — объясняет Сергей.

Он состоит в команде волонтеров операционного маркетинга. У его коллег миссии не менее интересные. В первую очередь, это сопровождение партнеров ЧМ-2018 — коммерческих спонсоров, помощь им в проведении акций, фотосессий.

Одна из самых приятных обязанностей этих ребят — сопровождение детей, которые выводят футболистов на поле. Необходимо проследить, чтобы они были накормлены, хорошо себя чувствовали, не устали. Если стало скучно — есть специальная комната с игровыми приставками.

© Из личного архива Сергея УвароваСергей Уваров состоит в команде волонтеров операционного маркетинга. Его команда сопровождает партнеров ЧМ-2018 — коммерческих спонсоров, помогает им в проведении акций, фотосессий
© Из личного архива Сергея Уварова
Сергей Уваров состоит в команде волонтеров операционного маркетинга. Его команда сопровождает партнеров ЧМ-2018 — коммерческих спонсоров, помогает им в проведении акций, фотосессий

Сергей, как и Арина, готовился к ЧМ-2018 в течение двух лет. Сейчас ему 23 года, он закончил факультет радиофизики в университете им. Лобачевского. Свое будущее волонтер видит в музыке:

"Исполняем инди-поп — что-то вроде музыки группы Coldplay, но с совершенно другим звучанием. Я играю на гитаре, пою и пишу весь материал. Мы сейчас в процессе подготовки концертной программы", — делится Сергей и признается, что из-за занятости даже ни разу не был на Фестивале болельщиков ФИФА, где выступают звезды.

Арина же сразу после мундиаля начинает работать ассистентом руководителя одной из крупных нижегородских компаний, работающей и за рубежом. Со своим будущим работодателем она несколько раз виделась в VIP-зоне.

Нижнему Новгороду предстоит принять еще один матч — 6 июля сборная Уругвая здесь сыграет со сборной Франции. Затем команде волонтеров придется расставаться: кто-то перейдет в состав городских волонтеров, для кого-то этот опыт останется единственным.

Как признаются Сергей и Арина, они уже видят, как ребята из других городов, где матчи закончились, выкладывают в Instagram посты со слезами прощания. Но им грустить пока рано — впереди еще один поединок, в котором они играют особую роль.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

На Стрелке: будни волонтеров ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
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