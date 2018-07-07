Все возможно на ЧМ-2018: как учитель в 55 лет стал волонтером

Учитель английского языка из Краснодарского края стал волонтером функции "Медицинское обслуживание" на ЧМ-2018 в Сочи. О том, как не растеряться, когда судьба подкидывает новый опыт или в экстренной ситуации приходится переводить жизненно важные вещи через три языка, Евгений Иванов рассказал спецпроекту "Год волонтера".

Когда говорят о волонтерстве на крупных международных событиях, нередко повторяют, что это "уникальная возможность", "новый опыт" и "перспективы получения новых профессиональных навыков". Но чаще все эти слова относят к молодым людям — студентам и выпускникам вузов без опыта работы. Однако волонтерская программа чемпионата мира по футболу прекрасна тем, что не ограничивает добровольцев, а иногда и преподносит им сюрпризы.

Евгению Иванову из Абинска, города в Краснодарском крае, 55 лет, он работает преподавателем английского языка в школе уже много лет. Он также прекрасно владеет французским языком, немного говорит на испанском и итальянском, даже турецкий язык как-то спонтанно выучил.

Потому Евгений Анатольевич был крайне удивлен, когда после прохода отбора в волонтеры АНО "Оргкомитет "Россия-2018" ему предложили быть добровольцем функции "Медицинское обслуживание".

"Извините, но давайте начнем с того, что я филолог, а не врач. Может быть, я что-то не понимаю", — написал он в АНО "Оргкомитет "Россия-2018" тогда и даже отправил копию диплома, все сертификаты, представил доказательства, что он в первую очередь учитель.

Но ему ответили, что его помощь именно как врача не потребуется.

Есть квалифицированные врачи, которые оказывают непосредственную помощь. От меня требовалось только владение французским и английским языками. Я могу объяснить медицинские требования и симптомы на любом из этих языков, но на мундиале я узнаю еще больше нового", — рассказал преподаватель.

Помогает Евгений Анатольевич в качестве медадминистратора в специальном медицинском центре, расположенном на стадионе "Фишт". Там работает 18 бригад врачей-фельдшеров, в каждой по два или три фельдшера со специальными медицинскими ранцами и рациями, носилками для транспортировки.

"Евгений Анатольевич, там круто?"

Сначала, как говорит Евгений, функция медадминистратора его немного смутила, но потом он понял, что сможет узнать много нового, познакомится с людьми и даже украдкой посмотрит матчи в Сочи.

"Это очень интересно. Под такими впечатлениями забываешь, кто ты такой. Мои ученики меня все время спрашивают: "Евгений Анатольевич, там круто?" Я отвечаю: "Дети, видели когда-нибудь штормовое море, слышали его гул? Вот это еще сильнее!" Они, конечно, мечтают попасть на ЧМ-2018, а я им говорю, что для этого сначала нужно подрасти, хорошо учиться, поступить в университет, записаться в волонтерские центры, которые есть по всей России", — рассказывает Евгений.

© Фото из личного архива Евгения Иванова Евгений Иванов работает преподавателем английского языка в школе уже много лет © Фото из личного архива Евгения Иванова Евгений Иванов работает преподавателем английского языка в школе уже много лет

Однако впечатления — это приятный бонус волонтерства, важно качественно выполнять свои функции, уверен Евгений Анатольевич. А дел у медицинских волонтеров во время матчей немало.

"Когда на стадион заходит 44 тысячи человек, конечно, случиться может всякое, — рассказывает он. — Кто-то подвернул ногу, у кого-то скакнуло давление, потому что забили мяч. У нас работает весь штат скорой помощи Краснодарского края. Мой руководитель, Босак Николай Владимирович, организовывает работу всех медицинских подразделений".

Волонтеры — медицинские администраторы помогают на ЧМ-2018 в самой гуще событий на матчах. Они располагаются в специально зарезервированных для них местах на стадионе и должны не оказывать первую медицинскую помощь, как может показаться из названия, а обеспечивать доступ и комфортную работу профессиональной медицинской бригады.

"Чаще всего моя функция — помочь иностранцу объяснить, что с ним случилось, оперативно показать врачу, где точно болит. Если случай очень тревожный, я сопровождаю пострадавшего, транспортирую его вместе с другими волонтерами на носилках в медцентр", — рассказывает волонтер.

Несмотря на то что приехали болельщики из разных стран, практически все разговаривают на палочке-выручалочке — английском языке. Каждый, по словам Евгения, может сказать, что он испытывает headache (головную боль), stomachache (боль в животе), pain (внезапную острую боль).

Особенности тройного перевода

Особенно "серебряному" волонтеру запомнился случай на матче между сборными Швеции и Германии, когда пожилой швед неудачно поскользнулся.

"Медбригада оказала ему первую помощь и приняла решение госпитализировать его в городскую больницу в центральном Сочи. Я тогда помогал на центральном посту, но меня попросили поехать с ним, а он говорил только на шведском. Повезло, что с ним поехал его англоговорящий племянник", — рассказывает волонтер.

В итоге у них получился тройной перевод: русские врачи, когда ехали в скорой помощи, спрашивали, что конкретно болело; волонтер переводил это на английский племяннику болельщика, а тот на шведском спрашивал у дяди. Евгений отмечает, что тогда ему было действительно сложно.

Тем не менее закончилось все хорошо. По итогам осмотра выяснилось, что это был приступ остеохондроза, спровоцированный ушибом. Шведы достаточно быстро покинули больницу и вернулись в гостиницу.

"Молодцы, ведь им же еще пришлось ехать в Самару и переживать за свою команду, которая играла со Швейцарией", — шутит волонтер.

У преподавателя английского, помимо всего прочего, есть и сертификат по оказанию первой помощи. "Год назад на базе нашей школы в рамках краевой программы мы, учителя, прошли курсы с нашими местными врачами, сдавали экзамены", — рассказывает волонтер.

© РИА Новости / Сергей Кулаков Волонтеры — медицинские администраторы помогают на ЧМ-2018 в самой гуще событий на матчах © РИА Новости / Сергей Кулаков Волонтеры — медицинские администраторы помогают на ЧМ-2018 в самой гуще событий на матчах

Главные болельщики Евгения Анатольевича

Семья Евгения, конечно, за него переживает и болеет. Это его второй опыт волонтерства — до ЧМ-2018 он побывал на XXII зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи.

"Я говорю супруге: "Ты представляешь, не я путешествую по миру, а весь мир приехал ко мне в Сочи". С этим опытом я приобрел очень много знакомств, помогал НОК Австрии, сопровождал их представителей. В нашей группе волонтеров тогда было около 25 человек, а австрийцев — больше сотни. Среди них были фигуристы, хоккеисты, шорт-трек-спортсмены", — рассказывает волонтер.

Семья очень рада за Евгения Анатольевича, даже несмотря на то, что на волонтерство на мундиале он потратил весь свой отпуск.

У нас, учителей, отпуск два месяца. Я считаю, что сделал себе очень крутой подарок. Я не сижу дома, не грядки окучиваю или на рыбалку хожу, а нахожусь в гуще событий мирового масштаба. Это такой драйв, волнение и счастье, эти воспоминания останутся со мной навсегда. Это память на всю жизнь", — делится Евгений.

После ЧМ-2018 волонтер планирует организовать несколько выступлений — это будут и пресс-конференции, и классные часы.

"После XXII зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи я организовал презентацию под названием "Образование не знает границ". Тогда я работал в Краснодаре, преподавал французский — тогда дети меня затаскали по классным часам", — рассказывает он.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

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