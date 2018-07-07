Волонтер ЧМ-2018 из Венгрии: Я знаю Россию и делюсь своим опытом с другими

Почему знать семь иностранных языков — это не такое уж достижение и зачем нужен ЧМ-2018 для России и иностранцев, рассказал волонтер из Венгрии, который проехал автостопом по РФ 20 тысяч километров.

Мартону Майеру 27 лет, и он уже неделю является волонтером Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Сочи. Мартону нравится говорить на русском, а также он очень хотел попасть на ЧМ-2018.

Как говорит волонтер, его нелюбимый вопрос — "Сколько языков ты знаешь?" На самом деле он знает семь языков, но ему не очень приятно говорить об этом, потому что русские, по его мнению, считают, что это очень круто, когда человек говорит на многих языках.

"Просто они не понимают, что в России знание двух языков имеет больше значения, чем когда в Европе люди знают по четыре языка. У нас маленькие страны, поэтому, если ты хочешь общаться с соседом, у которого родной немецкий или итальянский, ты не можешь говорить только на английском. У меня не было выбора: в десять лет я уже говорил на трех языках, но это не значит, что я молодец", — поделился Мартон.

Волонтер добавил, что специально не работал над тем, чтобы выучить языки, просто так получилось. Мартону кажется, что такая реакция на знания иностранных языков в России связана с тем, что тут меньше мотивации учить языки, потому что от каждого города, условно, во все стороны на 5 тысяч километров все понимают по-русски, в Европе же молодые люди не могут путешествовать без знания языков.

Волонтеру нравится в России. Он и раньше был в нашей стране, работал и путешествовал автостопом.

"Автостопщик по профессии — так я себя называю. Я проехал по России почти 20 тысяч километров, увидел жизнь, знаю теперь, как заказать блин с творогом", — шутит он.

Гид по жизни в России

Функция Мартона на ЧМ-2018 — управление волонтерами, в его группе 20 человек. Также он отвечает за торжественные церемонии открытия и закрытия матчей ЧМ-2018, организует волонтеров, которые выходят с флагами и баннерами.

© Фото из личного архива Мартона Майера Мартону Майеру 27 лет, он знает семь языков и любит путешествовать © Фото из личного архива Мартона Майера Мартону Майеру 27 лет, он знает семь языков и любит путешествовать

Мартон также делится опытом с другими иностранными гостями ЧМ-2018 и помогает им познакомиться с Россией.

"Я рассказываю им, как, например, ездить на ваших автобусах: что надо кричать "Остановите, пожалуйста!", ловить автобусы на остановке. Для меня все это незначительные моменты, я это четыре года назад выучил. А для них это иногда принципиальный вопрос", — уверен он.

По словам Мартона, самой большой загвоздкой для иностранцев стало посещение популярной в Сочи столовой. "Они приходят туда, сидят и ждут, а никто не подходит. Они не понимают, что нужно самим подходить к раздаче, самостоятельно приносить еду себе на стол. Я уже, конечно, даже об этом не думаю. Рассказываю им и о том, как все устроено", — делится волонтер.

Мартон ежедневно помогает болельщикам и рассказывает им, например, как сделать временную регистрацию, а также о том, что нужно носить с собой заграничный паспорт с миграционной картой, которую болельщики получают во время перелета или в аэропорту, в гостинице.

"Сейчас я думаю, что знаю, как жить в России, но четыре года назад это был challenge (испытание. — Прим. ред)", — рассказывает он.

Успеть за 60 дней

Волонтер из Венгрии раньше долго путешествовал автостопом по Европе, посетил почти все страны. Мартон признается, что во время поездок чувствовал, будто ему не хватает места.

Было интересно, но как-то ограниченно. Я смотрел на глобус, и Россия мне казалась его половиной — очень большая территория, огромные дистанции", — вспоминает он.

Так волонтер принял решение познакомиться с совершенно незнакомой ему страной поближе, и результат полностью оправдал его ожидания.

"У меня было в распоряжении 60 дней. Я купил билет до Владивостока, а на обратном пути решил устроить себе эксперимент — не использовать деньги вообще. То есть 30 дней я ехал автостопом без наличных, без карт. Так у тебя нет выбора, тебе необходимо знакомиться, спрашивать, можно ли спать в саду, собирать ягоды. Я спал и в палатке в лесу, и на берегу Байкала. Это было самое крутое путешествие в моей жизни. Я каждую неделю останавливался в семье, давал уроки английского, помогал с садом бабушкам, за это мне разрешали останавливаться пожить. В основном это было в деревнях, так как в больших городах сложно найти подобный вариант — у всех серьезная жизнь, все спешат на работу. В городах я обычно спал в парках", — рассказал он.

© Фото из личного архива Мартона Майера Мартону Майеру нравится в России. Он и раньше был в нашей стране, работал и путешествовал автостопом © Фото из личного архива Мартона Майера Мартону Майеру нравится в России. Он и раньше был в нашей стране, работал и путешествовал автостопом

Галька и казаки

По словам Мартона, он любит футбол, и для него проведение ЧМ-2018 именно в России — самая удачная и желанная комбинация. Поэтому два года назад он, не задумываясь, подал документы, чтобы стать волонтером.

"Я думал: "Бросаю все и еду в Россию". Мне очень нравится быть в Сочи, потому что в моей стране нет моря. Тут я каждый день стараюсь купаться, несмотря на температуру воды. Я приспособился и к камням на пляже, то есть к гальке, с которой мы с другими волонтерами придумали много игр. Это уникальное место, где можно увидеть море и любоваться Кавказским хребтом. Такое возможно, наверное, только в Ницце или Монако", — поделился волонтер.

В городском пресс-центре Сочи Мартон тоже узнал для себя кое-что новое: например, познакомился с историей и культурой казачества. Волонтер со смехом признался: раньше он думал, что казаки — это жители Казахстана.

В целом, по мнению Мартона, ЧМ-2018 помогает болельщикам из самых разных стран по-другому взглянуть на Россию и россиян, узнать больше об этой стране и культуре ее народов.

"Мне кажется, что сейчас для России открылась замечательная возможность опровергнуть все отрицательные стереотипы", — уверен он.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

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