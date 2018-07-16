«Спасибо, что помог, Жан-Жак!» – волонтер из Испании о своем опыте на ЧМ

Жан-Жак Эболо Нгала, уникальный человек, как он сам себя называет, приехал в Санкт-Петербург из солнечной Испании, чтобы помогать на чемпионате мира по футболу ФИФА 2018 в России волонтером функции "Билетная программа". Ему 52 года. Он свободно говорит на четырех языках, а часть его сердца навсегда принадлежит России, и вот, почему:

"Я родился в Конго (Браззавиль) но вырос в Советском Союзе, образование получал в Харькове, а аспирантуру заканчивал уже здесь, в Пушкине, тогда это еще была одна большая страна. На мой взгляд, русская школа — самая лучшая в мире. Последние 13 лет я работал в Англии и год в США, в штате Аризона, но сам я гражданин Испании, сейчас живу в часе езды поездом от Севильи. Здесь делают лучшее вино в мире и танцуют фламенко. Я свободно говорю на русском, английском, испанском и французском языках соответственно.

— Чем именно вы занимаетесь на ЧМ-2018?

— Как волонтер я прикреплен к билетному центру на стадионе, но в случае необходимости помогаю и в билетном центре на проспекте Добролюбова. Волонтеры нашей функции не печатают билеты, не меняют их, мы только консультируем. В дни матча я также ассистирую одному из менеджеров ФИФА на стадионе "Санкт-Петербург".

— У вас уже есть опыт волонтерской деятельности?

— Это не первый мой волонтерский опыт. Я закончил советский вуз, и когда переехал в Англию, меня не хотели брать на работу: российский диплом требовал подтверждения. Здесь я был кандидатом биологических наук, а там мне предлагали еще раз поучиться. Я отказался и выбрал волонтерскую деятельность, для того чтобы проявить себя. Результаты моей работы были выдающиеся, и мне сразу предложили контракт.

Я работал в Университете Манчестера (Англия), Университете города Тусона (США), Университете Севильи (Испания) по направлению "Физиология растений". После возвращения в родную Испанию я открыл маленькую школу, где преподаю и химию, и биологию, и математику, а также русский и английский языки.

— Почему вы решили стать волонтером ЧМ-2018 в России?

— 21 год назад я уехал отсюда, и когда появилась возможность быть волонтером на чемпионате мира по футболу в России, для меня это стало мечтой. Все это время я думал о том, как отблагодарить Россию и СССР за образование и формирование моей личности. И когда это окошко приоткрылось, я сразу прислал свою заявку, а в январе 2017 года лично приехал в Петербург и прошел интервью в волонтерском центре ЧМ-2018 на Большой Морской.

Кроме того, сам я большой любитель футбола и преданный фанат сборной Испании. Наша команда играет около 13 игр в год, из которых восемь-десять раз я болею за нее именно на стадионе: я езжу за сборной по всему миру. И так как я посещаю матчи, я вижу, как другие волонтеры помогают, для того чтобы я наслаждался игрой, поэтому волонтерство для меня — это также способ сделать что-то для других болельщиков.

— Вы переживали, когда Испания проиграла России?

— Саму игру я не смотрел. Я вообще предпочел бы, чтобы Россия не играла против Испании, поэтому сделал следующее: я был на фестивале болельщиков на Конюшенной площади и стоял спиной к экрану, чтобы узнавать результат по выражению лиц болельщиков. А стоял я с флагом, на котором написано "Россия, я любил, люблю и буду всегда любить тебя, но Испания — моя нация".

© Ольга Густова Жан–Жак Эболо Нгала © Ольга Густова Жан–Жак Эболо Нгала

— Люди, которые занимаются волонтерством, какие они? Что заставляет людей идти помогать на добровольной основе?

— Могу только про себя сказать. Моя жизненная философия такова: после смерти о человеке вспоминают не то, как он жил, а то, что он сделал для других. Это та точка, от которой отталкиваются: свои знания, свою силу ты можешь разделить с кем-то. Есть люди, которые видят смысл жизни в благополучии другого. Именно поэтому обо мне уже будут говорить как о легенде, потому что я на это решился.

— Каждый ли должен заниматься волонтерской деятельностью?

— Нет, волонтерская деятельность не для каждого.

— Очень часто, даже от хороших знакомых я слышу вопрос: вам действительно ничего не платят? Как вы на подобное реагируете?

— Да, задают. Но дело в том, что я получаю огромное удовольствие, выполняя свои функции, куда больше, чем если бы мне предложили любое количество денег или золота. Повторюсь, отблагодарить Россию было моей мечтой в течение долгих лет. Также очень хочется сказать спасибо всем, кто так или иначе участвовал в ее осуществлении.

— С какими трудностями вы столкнулись во время ЧМ-2018?

— Мне кажется, стоило несколько увеличить время тренингов и практики. А так была в основном теория и уже сама функция, в процессе которой проблемы решались благодаря человеческому опыту. Мне, к примеру, помогает знание языков и то, что я нахожусь в любимом городе.

— Какой вид волонтерской деятельности, на ваш взгляд, сейчас наиболее актуален?

— Экологическое направление! Просто пойти в лес и собирать мусор.

— На что вы бы обратили внимание людей, которые еще только думают, становиться им волонтерами или нет?

— Рассказал бы про собственный опыт, про то, как это помогло мне найти хорошую работу, про то, как я познакомился со многими интересными людьми, а вспоминать меня будут не по тому, какой у меня счет в банке, а потому, что я был волонтером ЧМ-2018.

— Вам хотелось бы, чтобы больше опытных и состоявшихся людей было вовлечено в волонтерскую деятельность? Или это все же дело молодых?

— Не могу однозначно ответить. Для молодых это возможность приобрести опыт, а для людей моего возраста это возможность им поделиться. В любом случае для меня это способ оставаться социально активным.

— Кто выиграет ЧМ-2018?

— Можно я не буду отвечать. После того как выбыла Испания, а затем и Россия для меня это уже неважно.

— Какой ваш способ самомотивации?

— Больше всего меня вдохновляет, когда говорят: "Спасибо, что помог, Жан-Жак!"

Беседовала Ольга Густова

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