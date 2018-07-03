Настоящая Россия против мифов: впечатления волонтера из США на ЧМ-2018

Юлия Иванова, волонтер из США, прекрасно говорит по-русски. Она родилась на Кипре, несколько лет провела с родителями в Москве, затем переехала в Америку. Сейчас живет в Калифорнии, учится в одном из университетов Мичигана, а на мундиале помогает на московском стадионе "Спартак". О приезде на ЧМ-2018, впечатлениями от происходящего и планами на будущее Юля поделилась с корреспондентом спецпроекта "Год волонтера".
Футбол, Россия, такое мероприятие — надо было взять и приехать обязательно. Заявки подали 30 или 40 человек, выбрали пять. В начале марта мне сообщили, что я еду в Россию", — говорит Юля.
Ее будущая профессия — спортивный менеджмент, поэтому поездка на мундиаль для нее стала еще и возможностью попрактиковаться в будущей специальности.
Волонтер должен действовать быстро и по ситуации
Волонтерство для Юли не начинается и не заканчивается одновременно со сменой. К девушке в волонтерской форме то и дело подходят на улице: спрашивают дорогу, где можно распечатать билеты, задумают самые разные вопросы.
По словам девушки, мундиаль организован на высшем уровне, все продумано до мелочей. Хотя иногда случаются неожиданности, к которым волонтеры оказываются не готовы, они справляются. И это тоже здорово — быстро принимать решения.
В интернациональной команде волонтеров нужно помогать объясняться тем, кто не понимает друг друга из-за языкового барьера, вовремя пошутить, чтобы поддержать хорошее настроение. Дел у менеджеров хватает, и действовать приходится по ситуации.
"На первый матч пришли люди, которые должны были выйти на поле с флагами. Но они не могли пойти со своими вещами, и нам нужно было не только выдать им аккредитацию, но и принять 150 или 200 сумок и рюкзаков, а потом вернуть их владельцам и не запутаться. В первый раз мы не понимали весь процесс, но на втором матче мы начали просто выдавать номерки, и все прошло без накладок", — делится Юля.
ЧМ-2018 — это море позитива
После последнего матча на стадионе "Спартак" и до того как настанет время возвращаться домой, ей хочется успеть посмотреть Москву, пообщаться с друзьями. По ее словам, она бы с удовольствием съездила к родственникам в Мурманск, но очень уж это далеко, а времени не хватит даже для того, чтобы съездить в Питер.
"Приеду в другой раз. А пока просто погуляю, отдохну, побуду просто болельщиком, поболею за Россию, хотя моя самая большая любовь — команда Германии", — признается Юля.
В Москве Юля была в последний раз в 11 лет, и тогда поездка ей не особенно понравилась. Сейчас совсем другое дело.
Я уже написала всем друзьям, чтобы копили деньги и собирались в Москву", — смеется Юля.
По ее словам, для многих приехавших на мундиаль Россия оказалась совсем не такой, как они ожидали. Нет никакой агрессии, в городах царит атмосфера праздника, болельщики разных команд отлично ладят друг с другом, поздравляют с победами сборных.
Юля рассказывает, что один из ее друзей приехал из Мексики на матч Мексика — Германия и был поражен тем, что настоящая Россия совсем не похожа на Россию из новостей. Теперь он хочет вернуться и побыть здесь подольше.
Задержаться в столице России решила и Юля: девушка поменяла билет, чтобы провести в Москве еще неделю вместе с друзьями и теми, кто волонтерил в Самаре, а теперь возвращается в Москву.
Первый опыт спортивного волонтерства оказался для Юли настолько позитивным, что она планирует побывать на следующих Чемпионатах мира, через четыре года и через восемь лет.
"Я ожидала, что будет интересно и весело, но не думала, что будет настолько классно. Я волонтер, потому что сама это выбрала, я делаю то, что хочу, то, что мне нравится: помогаю людям, не получая взамен никакой платы. Это очень здорово!", — делится Юля.
Министр спорта РФ Павел Колобков — о волонтерах ЧМ-2018:
"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.
По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.
Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.
Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"
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