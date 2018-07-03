Год волонтера
Настоящая Россия против мифов: впечатления волонтера из США на ЧМ-2018
© РИА Новости / Виктор Вытольский
(обновлено: 16:33 03.07.2018)
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Настоящая Россия против мифов: впечатления волонтера из США на ЧМ-2018

Юлия Иванова, волонтер из США, прекрасно говорит по-русски. Она родилась на Кипре, несколько лет провела с родителями в Москве, затем переехала в Америку. Сейчас живет в Калифорнии, учится в одном из университетов Мичигана, а на мундиале помогает на московском стадионе "Спартак". О приезде на ЧМ-2018, впечатлениями от происходящего и планами на будущее Юля поделилась с корреспондентом спецпроекта "Год волонтера".

Волонтеры ЧМ-2018 на Стадионе Спартак подводят итоги
Волонтеры ЧМ-2018 на "Стадионе Спартак" подводят итоги
Юля любит футбол, когда-то сама играла в соккер, но позже из-за травмы со спортом пришлось расстаться. Но это не мешает ей быть болельщицей. А еще Юля с детства любит помогать людям, поэтому, когда объявили набор волонтеров для поездки в Россию, девушка подала заявку не раздумывая, хотя большого опыта волонтерства у нее до этого не было и добровольцем на спортивном мероприятии она не была никогда.

Футбол, Россия, такое мероприятие — надо было взять и приехать обязательно. Заявки подали 30 или 40 человек, выбрали пять. В начале марта мне сообщили, что я еду в Россию", — говорит Юля.

Ее будущая профессия — спортивный менеджмент, поэтому поездка на мундиаль для нее стала еще и возможностью попрактиковаться в будущей специальности.

Волонтер должен действовать быстро и по ситуации

Волонтерство для Юли не начинается и не заканчивается одновременно со сменой. К девушке в волонтерской форме то и дело подходят на улице: спрашивают дорогу, где можно распечатать билеты, задумают самые разные вопросы.

Волонтер из США в Саранске: ЧМ-2018 - возможность снова приехать в Россию
© РИА Новости / Юрий Глебов
Волонтер из США в Саранске: ЧМ-2018 - возможность снова приехать в Россию
"На стадионе "Спартак" я взаимодействую с волонтерами: мы следим, чтобы все зарегистрировались на смену, чтобы все носили полный комплект экипировки, чтобы знали, где они должны во время смены находиться, понимали, чем должны заниматься. До начала матча наши ребята стоят на улице три-четыре часа, пока болельщики заходят на стадион. Они направляют болельщиков, а мы помогаем им", — рассказывает Юля.

По словам девушки, мундиаль организован на высшем уровне, все продумано до мелочей. Хотя иногда случаются неожиданности, к которым волонтеры оказываются не готовы, они справляются. И это тоже здорово — быстро принимать решения.

В интернациональной команде волонтеров нужно помогать объясняться тем, кто не понимает друг друга из-за языкового барьера, вовремя пошутить, чтобы поддержать хорошее настроение. Дел у менеджеров хватает, и действовать приходится по ситуации.

© РИА Новости / Виктор ВытольскийЮлия Иванова из США и Люси Эдет из Нигерии волонтерили на "Стадионе Спартак"
© РИА Новости / Виктор Вытольский
Юлия Иванова из США и Люси Эдет из Нигерии волонтерили на "Стадионе Спартак"

"На первый матч пришли люди, которые должны были выйти на поле с флагами. Но они не могли пойти со своими вещами, и нам нужно было не только выдать им аккредитацию, но и принять 150 или 200 сумок и рюкзаков, а потом вернуть их владельцам и не запутаться. В первый раз мы не понимали весь процесс, но на втором матче мы начали просто выдавать номерки, и все прошло без накладок", — делится Юля.

ЧМ-2018 — это море позитива

После последнего матча на стадионе "Спартак" и до того как настанет время возвращаться домой, ей хочется успеть посмотреть Москву, пообщаться с друзьями. По ее словам, она бы с удовольствием съездила к родственникам в Мурманск, но очень уж это далеко, а времени не хватит даже для того, чтобы съездить в Питер.

"Приеду в другой раз. А пока просто погуляю, отдохну, побуду просто болельщиком, поболею за Россию, хотя моя самая большая любовь — команда Германии", — признается Юля.

В Москве Юля была в последний раз в 11 лет, и тогда поездка ей не особенно понравилась. Сейчас совсем другое дело.

Я уже написала всем друзьям, чтобы копили деньги и собирались в Москву", — смеется Юля.

По ее словам, для многих приехавших на мундиаль Россия оказалась совсем не такой, как они ожидали. Нет никакой агрессии, в городах царит атмосфера праздника, болельщики разных команд отлично ладят друг с другом, поздравляют с победами сборных.

Юля рассказывает, что один из ее друзей приехал из Мексики на матч Мексика — Германия и был поражен тем, что настоящая Россия совсем не похожа на Россию из новостей. Теперь он хочет вернуться и побыть здесь подольше.

Задержаться в столице России решила и Юля: девушка поменяла билет, чтобы провести в Москве еще неделю вместе с друзьями и теми, кто волонтерил в Самаре, а теперь возвращается в Москву.

Первый опыт спортивного волонтерства оказался для Юли настолько позитивным, что она планирует побывать на следующих Чемпионатах мира, через четыре года и через восемь лет.

"Я ожидала, что будет интересно и весело, но не думала, что будет настолько классно. Я волонтер, потому что сама это выбрала, я делаю то, что хочу, то, что мне нравится: помогаю людям, не получая взамен никакой платы. Это очень здорово!", — делится Юля.

Министр спорта РФ Павел Колобков — о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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