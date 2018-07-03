Фанатка борща: чем полюбилась и удивила Россия волонтера из Нигерии

Люси Эдет приехала в Москву на Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года из Нигерии. Для нее мундиаль — это первый опыт волонтерства за пределами своей родной страны. О том, что такое "управление отходами" и почему на стадионе "Лужники" нужны машины, Люси рассказала корреспонденту спецпроекта "Год волонтера".

Люси Эдет рассказывает, что в семье про нее говорят: "учится всю жизнь". В общей сложности девушка из Нигерии, которая приехала в качестве волонтера на ЧМ-2018 в Москву, проучилась 19 лет и получила целых два образования — архитектора и физиотерапевта.

А волонтерство для нее — это прежде всего возможность помогать людям.

"Это также дает мне возможность больше общаться с людьми, получать новые навыки, заводить друзей. Понимаете, новый опыт делает меня лучше как личность и как профессионала", — уверена Люси.

В родной стране Люси не раз принимала участие в волонтерских акциях: была добровольцем на международном 10-километровом марафоне, а еще во время происшествия, когда обрушилось здание и многие оказались погребены под завалами. Однако девушка отмечает, что в ее родной стране волонтерство не особенно распространено.

По мнению Люси, у человека, который хочет стать волонтером, должно быть несколько важных качеств: нужно быть легким и открытым для чего-то нового и принимать людей такими, какие они есть, а также уметь разговорить человека, пошутить с ним, чтобы вам обоим было комфортно.

Расстояния, как от Москвы до Санкт-Петербурга

На ЧМ-2018 Люси помогает на функции "управление отходами" на стадионе "Спартак" в Москве. Ее задача — обеспечить чистоту на спортивной арене до, после и во время игры.

"Я даже боюсь думать, какая площадь у стадиона "Спартак". Но если говорить о "Лужниках", то нужна машина, чтобы попасть из одной точки в другую, там расстояния, как от Москвы до Санкт-Петербурга", — вздыхает Люси.

© РИА Новости / Виктор Вытольский Волонтерство для Люси — это прежде всего возможность помогать людям © РИА Новости / Виктор Вытольский Волонтерство для Люси — это прежде всего возможность помогать людям

Когда девушка ехала в Россию на ЧМ-2018, ей казалось, что самое страшное — это языковой барьер.

"Когда я уезжала из Нигерии, то думала об одном: как я буду выживать в России, я даже не знаю языка! У нас были занятия, но я ничего не понимала", — рассказала Люси.

Девушке помогли языковые курсы, которые она прошла уже в России. Сначала ей объяснили только, что ‘Goodmorning' звучит как "Доброе утро", а теперь Люси может даже некоторые предложения сформулировать на русском.

Больше всего я боялась языкового барьера, но это оказалось не проблемой. С онлайн-переводчиками все становится проще", — рассказывает девушка.

Из России домой она повезет подарки для всей семьи. Ради выполнения этой задачи Люси пришлось объехать почти все торговые центры города. Моллы девушке понравились, а вот цены нет.

"Я хотела купить русский парфюм, потому что все мы привыкли к французским ароматам, и удивилась, какие высокие цены", — сетует она.

Но намного ценнее не сувениры, а воспоминания и новые впечатления, например от русской кухни. Люси стала фанатом русского борща. "Борщ просто му-а!", — поделилась эмоциями волонтер.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

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