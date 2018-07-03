Год волонтера
Фанатка борща: чем полюбилась и удивила Россия волонтера из Нигерии
© РИА Новости / Виктор Вытольский
0750

Фанатка борща: чем полюбилась и удивила Россия волонтера из Нигерии

Люси Эдет приехала в Москву на Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года из Нигерии. Для нее мундиаль — это первый опыт волонтерства за пределами своей родной страны. О том, что такое "управление отходами" и почему на стадионе "Лужники" нужны машины, Люси рассказала корреспонденту спецпроекта "Год волонтера".

Люси Эдет рассказывает, что в семье про нее говорят: "учится всю жизнь". В общей сложности девушка из Нигерии, которая приехала в качестве волонтера на ЧМ-2018 в Москву, проучилась 19 лет и получила целых два образования — архитектора и физиотерапевта.

А волонтерство для нее — это прежде всего возможность помогать людям.

Волонтеры ЧМ-2018 на Стадионе Спартак подводят итоги
Волонтеры ЧМ-2018 на "Стадионе Спартак" подводят итоги
"Это также дает мне возможность больше общаться с людьми, получать новые навыки, заводить друзей. Понимаете, новый опыт делает меня лучше как личность и как профессионала", — уверена Люси.

В родной стране Люси не раз принимала участие в волонтерских акциях: была добровольцем на международном 10-километровом марафоне, а еще во время происшествия, когда обрушилось здание и многие оказались погребены под завалами. Однако девушка отмечает, что в ее родной стране волонтерство не особенно распространено.

По мнению Люси, у человека, который хочет стать волонтером, должно быть несколько важных качеств: нужно быть легким и открытым для чего-то нового и принимать людей такими, какие они есть, а также уметь разговорить человека, пошутить с ним, чтобы вам обоим было комфортно.

Расстояния, как от Москвы до Санкт-Петербурга

На ЧМ-2018 Люси помогает на функции "управление отходами" на стадионе "Спартак" в Москве. Ее задача — обеспечить чистоту на спортивной арене до, после и во время игры.

"Я даже боюсь думать, какая площадь у стадиона "Спартак". Но если говорить о "Лужниках", то нужна машина, чтобы попасть из одной точки в другую, там расстояния, как от Москвы до Санкт-Петербурга", — вздыхает Люси.

© РИА Новости / Виктор ВытольскийВолонтерство для Люси — это прежде всего возможность помогать людям
© РИА Новости / Виктор Вытольский
Волонтерство для Люси — это прежде всего возможность помогать людям

Когда девушка ехала в Россию на ЧМ-2018, ей казалось, что самое страшное — это языковой барьер.

"Когда я уезжала из Нигерии, то думала об одном: как я буду выживать в России, я даже не знаю языка! У нас были занятия, но я ничего не понимала", — рассказала Люси.

Девушке помогли языковые курсы, которые она прошла уже в России. Сначала ей объяснили только, что ‘Goodmorning' звучит как "Доброе утро", а теперь Люси может даже некоторые предложения сформулировать на русском.

Больше всего я боялась языкового барьера, но это оказалось не проблемой. С онлайн-переводчиками все становится проще", — рассказывает девушка.

Из России домой она повезет подарки для всей семьи. Ради выполнения этой задачи Люси пришлось объехать почти все торговые центры города. Моллы девушке понравились, а вот цены нет.

"Я хотела купить русский парфюм, потому что все мы привыкли к французским ароматам, и удивилась, какие высокие цены", — сетует она.

Но намного ценнее не сувениры, а воспоминания и новые впечатления, например от русской кухни. Люси стала фанатом русского борща. "Борщ просто му-а!", — поделилась эмоциями волонтер.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

Красно-белая команда: будни волонтеров ЧМ-2018 на "Стадионе Спартак"
© Волонтерский центр ЧМ-2018Среди волонтеров "Стадиона Спартак" были представители Англии, Германии, Италии, Австрии, Бельгии, Польши, Нидерландов, Норвегии, Испании, Латвии, США, Канады, Бразилии, Кении, Нигерии, Ганы, Китая и МадагаскараСреди волонтеров Стадиона Спартак были представители Англии, Германии, Италии, Австрии, Бельгии, Польши, Нидерландов, Норвегии, Испании, Латвии, США, Канады, Бразилии, Кении, Нигерии, Ганы, Китая и Мадагаскара
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Среди волонтеров "Стадиона Спартак" были представители Англии, Германии, Италии, Австрии, Бельгии, Польши, Нидерландов, Норвегии, Испании, Латвии, США, Канады, Бразилии, Кении, Нигерии, Ганы, Китая и Мадагаскара
© Волонтерский центр ЧМ-2018С 17 мая по 6 июля более 1000 волонтер ЧМ-2018 помогали проводить мероприятия мундиаля на "Стадионе Спартак"С 17 мая по 6 июля более 1000 волонтер ЧМ-2018 помогали проводить мероприятия мундиаля на Стадионе Спартак
© Волонтерский центр ЧМ-2018
С 17 мая по 6 июля более 1000 волонтер ЧМ-2018 помогали проводить мероприятия мундиаля на "Стадионе Спартак"
© Волонтерский центр ЧМ-2018Для поддержки боевого духа волонтеров была реализована мотивационная программаДля поддержки боевого духа волонтеров была реализована мотивационная программа
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Для поддержки боевого духа волонтеров была реализована мотивационная программа
© Волонтерский центр ЧМ-2018Для волонтеров проводили утренние зарядки, мастер-классы по йоге и танцамДля волонтеров проводили утренние зарядки, мастер-классы по йоге и танцам
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Для волонтеров проводили утренние зарядки, мастер-классы по йоге и танцам
© Волонтерский центр ЧМ-2018Для волонтеров были организованы фотоконкурсы и тренинги по совершенствованию личностных компетенцийДля волонтеров были организованы фотоконкурсы и тренинги по совершенствованию личностных компетенций
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Для волонтеров были организованы фотоконкурсы и тренинги по совершенствованию личностных компетенций
© Волонтерский центр ЧМ-2018Разговорные клубы помогали в общенииРазговорные клубы помогали в общении
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Разговорные клубы помогали в общении
© Волонтерский центр ЧМ-2018Волонтеры участвовали в турнирах по футбольному фристайлу и настольному футболуВолонтеры участвовали в турнирах по футбольному фристайлу и настольному футболу
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Волонтеры участвовали в турнирах по футбольному фристайлу и настольному футболу
© Волонтерский центр ЧМ-2018Для волонтеров организовали вечеринку, посвященная экватору ЧМ-2018, а также финальную вечеринкуДля волонтеров организовали вечеринку, посвященная экватору ЧМ-2018, а также финальную вечеринку
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Для волонтеров организовали вечеринку, посвященная экватору ЧМ-2018, а также финальную вечеринку
© Волонтерский центр ЧМ-2018Волонтеры достойно проявили себя, гостеприимно приняли болельщиков из разных странВолонтеры достойно проявили себя, гостеприимно приняли болельщиков из разных стран
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Волонтеры достойно проявили себя, гостеприимно приняли болельщиков из разных стран
© Волонтерский центр ЧМ-2018Весь операционный период работала волонтерская почта, с помощью которой все волонтеры делились приятными пожеланиями и поздравлениями друг с другомВесь операционный период работала волонтерская почта, с помощью которой все волонтеры делились приятными пожеланиями и поздравлениями друг с другом
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Весь операционный период работала волонтерская почта, с помощью которой все волонтеры делились приятными пожеланиями и поздравлениями друг с другом
/
Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена