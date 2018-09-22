"Не коллеги и не друзья": Захарова оценила отношения с Белоруссией

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В отношении белорусских партнеров уместнее всего употреблять слово "братья", а не "коллеги" или "друзья", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Беларусь 1". Об этом пишет Sputnik Беларусь.
Захарова добавила, что тесные отношения между Москвой и Минском доказываются "на практике" и существуют "не только в теоретических подходах".
Ранее отношения между двумя государствами прокомментировал белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, у России и Белоруссии настолько крепкие связи, что они приходятся друг другу "ангелами-хранителями".
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