Лукашенко назвал Белоруссию и Россию ангелами-хранителями друг для друга

МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Белоруссия и Россия являются настолько близкими странами, что по сути выполняют роль ангелов-хранителей друг для друга, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Россия для нас, как и Беларусь для России, является ангелом-хранителем. Мы выросли от одного корня, мы родные люди. Поэтому отсюда наша ангельская роль… Точно так и Россия является для нас, белорусов, своеобразным ангелом-хранителем", — сказал Лукашенко в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1" . Так белорусский лидер прокомментировал свой подарок президенту РФ Владимиру Путину, сделанный на встрече 22 августа в Сочи — икону-оберег Ангела-хранителя.

Как отметил белорусский президент, у Белоруссии "настолько тесные связи с Российской Федерацией", что зависимость Минска от РФ в экономике величайшая.

"Это наш главный (торгово-экономический — ред.) партнер. Мы больше всего продаем (товаров — ред.) в Российской Федерации", — констатировал он.

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