К заседанию госсовета Союзного государства все готово, заявил Лукашенко

МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все готово к проведению 19 июня в Минске заседания Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России.

"Мы обсуждали вскользь эту тему в Китае, встречаясь с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным на полях саммита (ШОС – ред.). Мы констатировали, что все готово к проведению ВГС", — сказал Лукашенко во вторник в Минске на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Он предложил госсекретарю еще раз проанализировать проект повестки дня заседания. "Давайте еще раз посмотрим на повестку дня. Возможно, в процессе обсуждения, согласования (пунктов – ред.) повестки дня возникали какие-то проблемы, — я хочу быть просто в курсе дел. И, может быть, появились предложения по дополнению этой повестки дня, появлению новых вопросов к обсуждению", — продолжил Лукашенко.

В свою очередь Рапота отметил, что "повестка дня заседания ВГС, действительно, сформулирована и подготовлена".

Проведение Высшего госсовета запланировано на 19 июня в Минске. Как ожидается, на заседании будут рассмотрены итоги торгово-экономического сотрудничества Белоруссии и РФ за 2017 год, отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы, выполнение приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства, вопрос о присуждении премий Союзного государства и ряд организационных вопросов. Всего в повестку дня включено порядка 10 вопросов.