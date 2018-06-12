Военную доктрину Союзного государства планируют обсудить в Минске в июне

МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Новую военную доктрину Союзного государства Белоруссии и России планируется обсудить на заседании Высшего госсовета (ВГС) в Минске 19 июня, сообщил во вторник государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Ранее представитель белорусского генштаба Артем Буторин сообщил, что военная доктрина призвана отображать взгляд двух стран на обеспечение безопасности всего Союзного государства. Планировалось, что проект военной доктрины СГ будет готов в 2018 году.

"В повестку дня включена новая военная доктрина Союзного государства, это важный вопрос, который уже отработан на уровне военных ведомств", — сказал Рапота журналистам в Минске.

Говоря о повестке дня заседания ВГС, он рассказал, что на уровне президентов всегда рассматриваются бюджетные вопросы, также будет обсуждаться программа согласованных действий в области внешней политики, которая утверждается каждые два года. "Все согласования по ней прошли в ходе встречи глав МИД России и Белоруссии", — подчеркнул госсекретарь.

По его словам, предметом обсуждения на заседании станут также перспективы развития Союзного государства.

Кроме того, продолжил Рапота, будет рассмотрен вопрос об учреждении премии Союзного государства в области науки и техники. "Это решение должно приниматься на уровне президентов. Отработаны все документы, если решение будет принято, то уже с 2019 года мы будем вручать такие премии", — сказал он, напомнив, что уже существует премия Союзного государства в области литературы и искусства.

Он отметил, что также будет обсуждаться ход исполнения поручений президентов по ряду тем, в том числе, по развитию машиностроительного и агропромышленного комплексов Белоруссии и России. "Этим занимаются специалисты в рамках рабочих групп, есть наработки. Мы видим свою задачу в том, чтобы все нерешенные проблемы максимально были понятны и чтобы были четко намечены пути их решения", — сказал Рапота.