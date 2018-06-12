Минск и Москва учтут опыт ЧМ-2018 в договоре о признании виз

МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Опыт организации транзита иностранных болельщиков через территорию Белоруссии в Россию на чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля, будет учтен при разработке проекта белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз, сообщил во вторник государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Мы посмотрим, как работает это соглашение. Выявим все плюсы и минусы, и весь этот опыт будет учтен при подготовке соглашения о взаимном признании виз между Беларусью и Россией", — сообщил госсекретарь журналистам.
Комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о намерении поднять вопрос о ситуации на белорусско-российской границе на заседании Высшего госсовета Союзного государства 19 июня в Минске, Рапота отметил, что если эта тема будет поднята, то, естественно, состоится ее обсуждение. Однако уточнил, что на его встрече с белорусским президентом во вторник в Минске эта тема не обсуждалась.
Рапота напомнил, что уже подписано "примерно такое же соглашение, но в сокращенном варианте", на период чемпионата мира по футболу в России, во время которого ожидается большой поток иностранцев через совместную границу.
Президент Белоруссии ранее заявил, что хочет обсудить присутствие российских пограничников на общей границе в июне на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Россия установила пограничную зону в приграничных с Белоруссией субъектах РФ, что объяснила необходимостью создания условий для осуществления контроля за пребыванием граждан третьих стран на российской приграничной территории. В феврале 2017 года в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза, прибывающих в Белоруссию через Национальный аэропорт Минска.