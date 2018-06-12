Минск и Москва учтут опыт ЧМ-2018 в договоре о признании виз

МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Опыт организации транзита иностранных болельщиков через территорию Белоруссии в Россию на чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля, будет учтен при разработке проекта белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз, сообщил во вторник государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. Поскольку оно полностью не готово, Минск предложил Москве заключить временное соглашение для обеспечения пропуска болельщиков в Россию на ЧМ-2018 через территорию республики. В итоге стороны подписали межправительственное соглашение, которое дает право некоторым категориям иностранцев въезжать без виз на ЧМ через Белоруссию.

"Мы посмотрим, как работает это соглашение. Выявим все плюсы и минусы, и весь этот опыт будет учтен при подготовке соглашения о взаимном признании виз между Беларусью и Россией", — сообщил госсекретарь журналистам.

Комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о намерении поднять вопрос о ситуации на белорусско-российской границе на заседании Высшего госсовета Союзного государства 19 июня в Минске, Рапота отметил, что если эта тема будет поднята, то, естественно, состоится ее обсуждение. Однако уточнил, что на его встрече с белорусским президентом во вторник в Минске эта тема не обсуждалась.

Госсекретарь рассказал, что разрешение ситуации кроется в подписании белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз, над которым работают в настоящее время стороны. "Основная проблема заключается в пересечении (границы – ред.) гражданами третьих стран, не гражданами Белоруссии и России. Для решения готовится соглашение о взаимном признании виз которым занимаются министерства иностранных дел", — сказал он.

Рапота напомнил, что уже подписано "примерно такое же соглашение, но в сокращенном варианте", на период чемпионата мира по футболу в России, во время которого ожидается большой поток иностранцев через совместную границу.

Президент Белоруссии ранее заявил, что хочет обсудить присутствие российских пограничников на общей границе в июне на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Россия установила пограничную зону в приграничных с Белоруссией субъектах РФ, что объяснила необходимостью создания условий для осуществления контроля за пребыванием граждан третьих стран на российской приграничной территории. В феврале 2017 года в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза, прибывающих в Белоруссию через Национальный аэропорт Минска.