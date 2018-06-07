Совмин Союзного государства рассмотрит 15 вопросов

МИНСК, 7 июн — РИА Новости. Повестка предстоящего заседания Совета министров Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ включает 15 вопросов, Высший госсовет (ВГС) рассмотрит около десяти, сообщило в четверг агентство Белта со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.

По его информации, повестки этих мероприятий были определены в четверг в Москве на заседании Группы высокого уровня Совмина СГ, которое прошло с участием первого вице-премьера Белоруссии Василия Матюшевского и первого вице-премьера — министра финансов России Антона Силуанова.

Как отметил Рапота, основными темами Совмина и ВГС станут сотрудничество в сферах машиностроения, АПК, поставок продовольствия. Касаясь последнего, госсекретарь высказал мнение, что сторонам необходимо отработать инструментарий, который позволил бы избегать конфликтов – например, в сфере поставок молочной продукции.

Рапота считает, что необходимо провести работу по совершенствованию взаимодействия информационных систем, провести сертификацию лабораторий, которые могли бы разрешать спорные моменты. "Будут также обсуждаться вопросы взаимодействия таможенных служб, здесь тоже есть проблемные моменты. То есть весь комплекс вопросов, которые интересуют стороны", — добавил он.

Заседание Совмина СГ пройдет 13 июня в Москве, проведение Высшего госсовета запланировано на 19 июня в Минске.