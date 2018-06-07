На союзном Совмине обсудят вопрос поставок белорусского молока

МИНСК, 7 июн — РИА Новости. Вопрос о поставках белорусской молочной продукции в Россию обязательно будет поднят 13 июня на заседании Совета министров Союзного государства (СГ), заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Ранее премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков сообщил, что Белоруссия и РФ на предстоящем заседании Совмина СГ могут обсудить механизм обмена электронными ветеринарными сертификатами. Кроме того, Кобяков отметил, что белорусская сторона хотела бы поговорить о сдерживающих факторах при создании совместных сборочных производств белорусской техники на территории РФ.

"Несомненно будет рассматриваться", — сказал Рапота, отвечая на вопрос о том, будет ли тема молока затронута на союзном Совмине.

Рапота отметил, что введенный Россельхознадзором запрет на поставки некоторых видов белорусской молочной продукции обсуждался в четверг в Москве, в том числе шла речь о том, являются ли такие действия нарушением договоренностей в рамках СГ.

"Я не хочу забегать вперед. Сегодня встречались министры сельского хозяйства, подробностей их встречи я не знаю. Завтра будут встречаться вице-премьеры, и может быть после этого мы сможем узнать что-то конкретное относительно того, как дальше будут развиваться взаимоотношения в этой области. Я настроен оптимистично, по крайней мере, сегодняшняя дискуссия на этот счет позволяет надеяться, что мы все-таки избавимся от этих ненужных осложнений в наших отношениях", — добавил Рапота.

Россельхознадзор с 6 июня ограничил ввоз в РФ из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции. Ограничения касаются молока и сливок, пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом, сухого молока и сливок, концентрированных, консервированных и сгущенных, молочной наливной сыворотки, концентрированной и сухой, а также сывороточного концентрата и молочного белка. Запрет вводится до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции и коснется продуктов в потребительской таре объемом более 2,5 литра. Продукты в таре объемом, например, 1-1,5 литра под запрет не попадают.

В среду вице-премьер республики Михаил Русый отметил, что проблему с поставками белорусской молочной продукции в Россию планируется решить до конца недели. Минсельхоз РФ в четверг по итогам переговоров с белорусской делегацией пообещал, что рассмотрит вопрос снятия временных ограничений на поставку молока и молочной продукции в случае исправления выявленных нарушений.