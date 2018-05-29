Глава МИД Белоруссии рассказал о союзнических отношениях с Россией

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Союзнические отношения с Россией остаются константой, базовым элементом внешней политики Белоруссии, заявил во вторник глава министерства иностранных дел республики Владимир Макей по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Лавров находится в Минске с рабочим визитом. Состоялись встречи Лаврова и Макея в узком и расширенном составах, с главой МИД РФ встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Союзнические отношения с Россией – это константа, базовый элемент нашей внешней политики. И это было сегодня особо отмечено на встрече (Лаврова – ред.) с президентом Беларуси", — заявил Макей журналистам.

Глава белорусского МИД не сомневается, что с помощью отработанных механизмов в рамках двустороннего взаимодействия, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) страны смогут обеспечить еще более интенсивный рост двустороннего товарооборота. Также Макей отметил, что и Белоруссия, и РФ заинтересованы в развитии интеграционных процессов и продолжают курс на углубление взаимодействия на пространстве СНГ, в рамках ЕАЭС и Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам Макея, во время встречи с российским коллегой были "отдельно затронуты вопросы международной и региональной безопасности, включая обсуждение ситуации на востоке Украины, Сирии, рассмотрены совместные подходы к ключевым вопросам международной повестки дня". "В условиях нынешних серьезных политических и экономических вызовов востребована координация усилий России и Беларуси на международной арене", — добавил глава МИД Белоруссии.