Акция на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

Акция на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Десятое заседание Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Белоруссии началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово.

В заседании принимают участие премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

"Я хотел бы напомнить, что в Российской Федерации и Белоруссии объявлен траур по жертвам трагедии, произошедшей в Кемерово. Я предлагаю почтить память погибших минутой молчания", — сказал Полтавченко.

Кобяков выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово. "Беларусь скорбит вместе с вами. Это ужасная трагедия. Выражаю глубокие и искренние соболезнования", — сказал он.

Кобяков также отметил, что в Белоруссии начались проверки мест массового пребывания людей. "Сейчас у нас по поручению президента идут серьезные проверочные мероприятия, все торговые центры нужно посмотреть, все места, где возможно большое скопление людей… Мы знаем, что подобные поручения сделаны в Российской Федерации. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились", — сказал премьер-министр Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в рамках заседания планируется рассмотреть перспективы развития промышленной кооперации, вопросы поставок в Санкт-Петербург грузовой, пассажирской, коммунальной и дорожно-строительной техники, продовольственных и потребительских товаров. Кроме того, будут обсуждаться взаимодействие в медицинской, научной и инновационной сферах и ход реализации "симметричных" проектов строительства — "Белорусский квартал" в Санкт-Петербурге и "Санкт-Петербургский квартал" в Минске.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.