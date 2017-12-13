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Союзное государство

РАН не может быть заказчиком программ в Союзном государстве, заявил Сергеев

16:3813.12.2017
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© Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук Александр Сергеев на заседании президиума Российской академии наук в Москве. Архивное фотоПрезидент Российской академии наук Александр Сергеев на заседании президиума Российской академии наук в Москве. Архивное фото
© Виталий Белоусов
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что РАН не может выступать инициатором и заказчиком программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии, но власти РФ рассматривают вопрос о повышении статуса академии в стране.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев. 14 ноября 2017
© Виталий Белоусов
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Глава РАН назначен заместителем председателя президентского совета по науке
"Сейчас у нас есть некая асимметрия во взаимоотношениях с вами (с белорусскими учеными – ред.). Белорусская академия наук является заказчиком и может в рамках проектов Союзного государства выступать с инициативами, РАН не является заказчиком и не может. Мы можем действовать через академические институты, которые сейчас на самом деле являются институтами, принадлежащими Федеральному агентству научных организаций", — сказал Сергеев на съезде ученых Белоруссии в среду в Минске.

Глава РАН подчеркнул, что за все время в рамках Союзного государства Белоруссии и России реализовано и планируется к реализации 50 проектов, 13 из них были инициированы Национальной академией наук Белоруссии. "С российской стороны участвуют Роскосмос, Минобразования и науки, Минздрав, Минсельхоз… Очень важно, что с вашей стороны это координируется в основном академией наук", — подчеркнул Сергеев.

Он отметил, что на съезде властями Белоруссии отмечалась важность повышения роли науки. "Руководство страны, несмотря на прозвучавшую сегодня критику, вам (ученым – ред.) доверяет. Вы стабильно в тех экономических условиях, которые есть, умеете развивать вашу науку, не бросаетесь из одной крайности в другую, это очень важно. Особенно это важно при сравнении с ситуацией в Российской академии наук: в 2013 году роль Российской академии наук была существенно уменьшена, академия была лишена институтов", — пояснил глава РАН.

По его словам, сейчас, после периода реформирования РАН, "встает вопрос, как роль академии наук повышать". "Очень правильно стабильное развитие без революционных движений в одну сторону или другую", — заявил Сергеев.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вместе с тем он отметил, что сейчас руководство страны "озабочено тем, каким образом в России роль академии наук опять увеличить". "Свидетельством этому является то, что в этом году принято решение, что РАН будет главным координирующим органом в стратегии научно-технологического развития (такая стратегия принята в России в прошлом году). Распоряжением президента РФ президент РАН назначен руководителем координационного совета по всей стратегии научно-технологического развития страны. Это важный знак доверия", — констатировал Сергеев.

"Думаю, мы со своей стороны будем вести работу таким образом, чтобы не подвести руководство страны, чтобы нам всем вместе роль РАН поднимать", — заключил он.

Ранее Сергеев заявлял, что необходимо повысить статус РАН, для чего потребуется скорректировать принятый осенью 2013 года закон №253 "О Российской академии наук", составляющий правовую основу реформы государственной системы российской академической науки. Как отмечал Сергеев, нынешний статус РАН, являющейся федеральным государственным бюджетным учреждением, недостаточен, чтобы решать задачи по научно-технологическому развитию России.

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