Медведев отметил потенциал для развития торговли с Белоруссией

ГОМЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. В развитии товарооборота между Россией и Белоруссией есть к чему стремиться, отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сопоставляя нынешние показатели и данные до мирового экономического кризиса 2008 года.

"Рост почти на четверть — это весьма и весьма убедительная цифра, но если сопоставлять общую картинку с тем, что мы имели до кризиса 2008 года…, то нам есть к чему стремиться, даже при том, что для наших стран взаимная торговля носит первостепенное значение…" — сказал Медведев журналистам по итогам заседания Совмина.

Имея в виду подписанные документы по итогам Совмина, он подчеркнул, что за ними "должна стоять реальная работа".

"Нужно развивать торговое сотрудничество, нужно развивать инвестиции, вернуться к целому ряду проектов, которые в настоящий период еще не реализованы, нужно заниматься решением важнейших задач по снятию административных барьеров, потому что их все-таки достаточно и у нас в стране, и у наших коллег тоже", — добавил Медведев.