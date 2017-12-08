Дворкович рассказал о ходе переговоров с Белоруссией по цене на газ

ГОМЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Россия и Белоруссия провели первый раунд переговоров по выработке формулы цены на газ после 2020 года, в январе состоится еще одна встреча, а в апреле может быть найден общий подход, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Первый раунд консультаций (с Белоруссией по формуле цены на газ на период после 2020 года — ред.) прошел, не здесь, а в Москве. Пока мы обозначили подходы. Позиции обозначены, теперь будем пытаться их сближать как обычно", — рассказал журналистам Дворкович.

"Я думаю, что мы сразу после январских каникул встретимся, в первой половине января, встретимся и посмотрим, что можно сделать. Но я не уверен, что мы во втором раунде сойдемся по решению", — добавил вице-премьер.

"Я думаю, апрель — это более реалистичный сценарий, выйти на общий подход. Это потребует больших усилий, но раньше, я считаю, это невозможно", — заявил Дворкович на вопрос, в какой срок он считает реалистичным выработать общий подход в формуле цены на газ с Белоруссией.