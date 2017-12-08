Карасин: рассчитываем на завершение в этом году переговоров о признании виз

ГОМЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Очередной раунд переговоров Белоруссии и России по проекту соглашения о взаимном признании виз, который состоится 12 декабря в Москве, может вывести этот процесс на финишную прямую, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Развязки, очевидно, они вполне вероятны. По срокам пребывания на территории одной страны по визе… это будет обсуждаться. Я надеюсь, мы найдём общий подход", — сказал Карасин на заседании Совмина Союзного государства в Гомеле.

"Предстоит решить вопрос с положением в этом документе о возможности введения временного пограничного контроля на нашей двусторонней границе в случае форс-мажора", — добавил он.

Дипломат отметил, что есть "хорошие возможности выйти на завершение" работы к концу года. "Мы постараемся это сделать", — заключил Карасин.

Белоруссия и Россия работают над проектом соглашения о взаимном признании виз и иных разрешительных документов для пребывания на территории Союзного государства. Оно коснется граждан тех стран, с которыми у Москвы и Минска действует одинаковый порядок въезда, а пятидневный безвизовый режим, который ввела Белоруссия в отношении жителей 80 стран при условии въезда через аэропорт Минска, будет действовать только на территории Белоруссии, то есть иностранец не сможет в рамках этого режима посетить РФ.