Кобяков: товарооборот-2017 Белоруссии и РФ в лучшем случае будет $28 млрд

ГОМЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Товарооборот Белоруссии и России в 2017 году в лучшем случае составит 28 миллиардов долларов, что соответствует уровню 2010 года, заявил в пятницу в Гомеле премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков.
Он подчеркнул, что это сложно назвать выдающимся результатом, ведь "в лучшие времена товарооборот достигал более 40 миллиардов". Премьер призвал продолжить прилагать максимум усилий для закрепления наметившихся позитивных тенденций.
Он сказал, что в целях развития торгово-экономического сотрудничества стороны продолжат выработку мер по снятию препятствий в торговле.