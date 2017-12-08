Медведев посетил в Гомеле крупный центр радиационной медицины

Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков во время посещения Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. 8 декабря 2017

Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков во время посещения Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. 8 декабря 2017

ГОМЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека в Гомеле, который оказывает специализированную медицинскую помощь, в том числе гражданам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.

Медведев прибыл в Гомель для участия в заседании Совета министров Союзного государства и проведения двусторонних российско-белорусских переговоров.

По прибытии российский премьер вместе со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым посетил Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. О деятельности центра премьер-министрам рассказал его руководитель, доктор медицинских наук Александр Рожко. По его словам, ежегодно Центр увеличивает объемы медицинской помощи населению. В частности, с 2013 по 2016 годы медицинскую помощь здесь получили на 1500 человек больше, чем за предыдущий период.

Медведев и Кобяков познакомились с пациентами Детского отделения гематологии, которые вручили премьерам свои поделки в виде флагов России и Белоруссии. Кроме того, главы правительств посетили лабораторию Центра с высокотехнологичным новейшим оборудованием. Рожко заметил, что стоимость услуг, которые оказывает Центр, на 30-40% ниже, чем стоимость аналогичных услуг в Москве.

Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека был открыт 31 декабря 2002 года и является головной организацией по оказанию специализированной медицинской помощи населению, пострадавшему от чернобыльской катастрофы в 1986 году.

Это ведущий научно-практический центр Белоруссии, оказывающий специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь 4-го уровня не только пострадавшему в результате аварии на Чернобыльской АЭС, но и населению Белоруссии, гражданам ближнего и дальнего зарубежья по направлениям, как иммунопатология, гематология, трансплантация органов и тканей, микрохирургия глаза, эндокринология, гинекология и другие.

Из бюджета Союзного государства с 1998 по 2016 год в рамках чернобыльских программ направлено в центр 450 миллионов рублей. За последние два года — почти 109 миллионов рублей.

Проектом бюджета Союзного государства на 2018 год Минздраву Белоруссии на реализацию мероприятий запланировано 50 миллионов рублей.

В центре ежегодно проходят диагностику и лечение порядка 3 тысяч пациентов из 23 стран мира, в том числе около 2,5 тысяч — граждан России.

Почти 60 тысяч пациентов ежегодно обслуживаются в условиях поликлиники, более 14 тысяч пациентов в год проходят лечение в условиях стационара.