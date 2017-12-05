МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россияне считают Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан наиболее надежными партнерами РФ на пространстве СНГ, сообщила директор специальных программ Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова.
"Говоря о странах-партнерах России по СНГ, россияне, прежде всего, называли Белоруссию и Казахстан… Эти страны являются лидерами рейтинга стабильности и успешности партнеров России по СНГ", — сказала Михайлова в ходе презентации исследования.
Отвечая на вопрос о том, какие страны СНГ наиболее стабильны и успешны, 60% респондентов назвали Белоруссию, более 40% — Казахстан, пояснила она.
При этом социологи в этом году отметили определенную динамику, связанную с изменением позиций стран в этом рейтинге: если первые позиции стабильно занимают Белоруссия, Казахстан, Армения и Азербайджан, то в сравнении с прошлым годом снизилась позиция Узбекистана (с четвертого на шестое место), пятое место в этом рейтинге заняла Грузия, рассказала эксперт.
"Говоря о взаимодействии России с партнерами по СНГ, прежде всего, россияне в качестве надежных партнеров выделяли Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан", — сказала Михайлова.
Она отметила, что к числу надежных партнеров не всегда относят лишь тех, кого считают наиболее успешными и стабильными. "Например, Киргизия, которая в рейтинге стабильности и успешности занимает не ведущие позиции, была отнесена к числу тех, кто является надежным партнером для нашей страны", — уточнила директор специальных программ ВЦИОМ.
Практически по всем ключевым направлениям социологи фиксируют позитивную динамику в сравнении с 2010 годом. Если говорить о Белоруссии и Казахстане, то достаточно высокие показатели для этих стран наблюдаются начиная с 2014-2015 годов и сохраняются сейчас практически на том же уровне, сообщила Михайлова.
"В качестве лидеров государств, которые вызывают наибольшее доверие у россиян, были названы Александр Лукашенко — 62% опрошенных сказали, что он вызывает у них наибольшее доверие из всех перечисленных лидеров, и Нурсултан Назарбаев — 56% россиян сказали, что он вызывает у них наибольшее доверие", — сказала представитель ВЦИОМ.
Если говорить о степени защищенности прав русскоязычного населения, по словам Михайловой, россияне в первую очередь тоже выделяли Белоруссию и Казахстан.
"Белоруссия, конечно, с существенным отрывом лидирует в этом рейтинге — 66% считают, что права русскоязычного населения в этой стране защищены. В отношении Казахстана 38% россиян считают, что там обеспечены права русскоязычных. Также Армения и Азербайджан находятся в лидерах этого рейтинга", — сообщила Михайлова.
Опрос ВЦИОМ был проведен 17-18 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,5%.