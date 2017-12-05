МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россияне считают Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан наиболее надежными партнерами РФ на пространстве СНГ, сообщила директор специальных программ Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова.

Во вторник ВЦИОМ представил очередные результаты ежегодного исследования об отношении россиян к странам СНГ.

"Говоря о странах-партнерах России по СНГ, россияне, прежде всего, называли Белоруссию и Казахстан… Эти страны являются лидерами рейтинга стабильности и успешности партнеров России по СНГ", — сказала Михайлова в ходе презентации исследования.

Отвечая на вопрос о том, какие страны СНГ наиболее стабильны и успешны, 60% респондентов назвали Белоруссию, более 40% — Казахстан, пояснила она.

При этом социологи в этом году отметили определенную динамику, связанную с изменением позиций стран в этом рейтинге: если первые позиции стабильно занимают Белоруссия, Казахстан, Армения и Азербайджан, то в сравнении с прошлым годом снизилась позиция Узбекистана (с четвертого на шестое место), пятое место в этом рейтинге заняла Грузия, рассказала эксперт.

"Говоря о взаимодействии России с партнерами по СНГ, прежде всего, россияне в качестве надежных партнеров выделяли Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан", — сказала Михайлова.

Она отметила, что к числу надежных партнеров не всегда относят лишь тех, кого считают наиболее успешными и стабильными. "Например, Киргизия, которая в рейтинге стабильности и успешности занимает не ведущие позиции, была отнесена к числу тех, кто является надежным партнером для нашей страны", — уточнила директор специальных программ ВЦИОМ.

Практически по всем ключевым направлениям социологи фиксируют позитивную динамику в сравнении с 2010 годом. Если говорить о Белоруссии и Казахстане, то достаточно высокие показатели для этих стран наблюдаются начиная с 2014-2015 годов и сохраняются сейчас практически на том же уровне, сообщила Михайлова.

"В качестве лидеров государств, которые вызывают наибольшее доверие у россиян, были названы Александр Лукашенко — 62% опрошенных сказали, что он вызывает у них наибольшее доверие из всех перечисленных лидеров, и Нурсултан Назарбаев — 56% россиян сказали, что он вызывает у них наибольшее доверие", — сказала представитель ВЦИОМ.

Социологи наблюдают также корреляции между тем, как воспринимаются страны, и отношением к их главам: главы Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Армении находятся на лидирующих позициях, отметила Михайлова. "И по сравнению с предшествующими периодами выросло доверие к лидеру Молдавии Игорю Додону", — добавила она.

Если говорить о степени защищенности прав русскоязычного населения, по словам Михайловой, россияне в первую очередь тоже выделяли Белоруссию и Казахстан.

"Белоруссия, конечно, с существенным отрывом лидирует в этом рейтинге — 66% считают, что права русскоязычного населения в этой стране защищены. В отношении Казахстана 38% россиян считают, что там обеспечены права русскоязычных. Также Армения и Азербайджан находятся в лидерах этого рейтинга", — сообщила Михайлова.

Опрос ВЦИОМ был проведен 17-18 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,5%.